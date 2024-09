The following instruments on XETRA do have their first trading 20.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.09.2024Aktien1 US4660321096 J & J Snack Foods Corp.2 US6067934041 Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ADR3 CA22535J1066 Credissential Inc.Anleihen1 XS2901393764 Palladium Securities 2 S.A.2 FR001400STL8 Carmila S.A.S.3 DE000A383VA6 Landeshauptstadt München4 XS2895510340 ASOS PLC5 XS2905432584 Bank Millennium S.A.6 XS2906339747 Bank Polska Kasa Opieki S.A.7 USP30179CR77 Comision Federal de Electricidad (CFE)8 USP30179CQ94 Comision Federal de Electricidad (CFE)9 XS2904504979 Eurobank S.A.10 US835495AS17 Sonoco Products Co.11 XS2907249457 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.12 US913903BC31 Universal Health Services Inc.13 US913903BB57 Universal Health Services Inc.14 DE000NWB0AX6 NRW.BANK15 DE000A3L3AJ3 AGPS BondCo PLC16 DE000HLB5980 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000A3L3AG9 Titanium 2L BondCo S.à r.l.