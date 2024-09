DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA/BROKER-KONSOLIDIERUNG - Mit Guotai Junan und Haitong sollen zwei der größten chinesischen Wertpapierhäuser fusionieren, schreibt die Börsen-Zeitung. Peking setze auf Merger der gegenwärtigen Nummer Zwei und Vier, um nationale Champions heranzuzüchten. Auch Marktführer Citic Securities solle mit einer Merger-Lösung weiter aufgerüstet werden. Chinas Brokerszene mache im postpandemischen Konjunkturumfeld mit starker Konsumzurückhaltung und vorsichtsbetonter Sparvorliebe schwere Zeiten durch. (Börsen-Zeitung)

KIRCHENBANKEN - Die katholischen Kirchenbanken BKC (Bank für Kirche und Caritas) und die Pax-Bank stehen kurz vor der Fusion, berichtet die Börsen-Zeitung. Geplant sei dies Mitte 2025 rückwirkend zum Januar 2025, mit einer Bilanzsumme von 9 Milliarden Euro habe das fusionierte Institut gute Chancen vor der Evangelischen Bank zu liegen. Die Mitglieder beider Banken haben der Zeitung zufolge in den vergangenen Tagen jeweils ihren Segen zu der Fusion gegeben. Die Zentrale der Pax-Bank in Köln werde lediglich Verwaltungssitz, die größere BKC behalte ihren juristischen Sitz in Paderborn, stimme aber im Gegenzug einer Doppelspitze zu. (Börsen-Zeitung)

AUTOKRISE - Angesichts der schweren Krise bei VW und anderen Unternehmen der Automobilindustrie fordert die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Isabel Cademartori, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, zu einem Krisen-Gipfeltreffen mit Branchenvertretern einzuladen. Zu Bild sagte Cademartori: "Die Autoindustrie ist eine Schlüsselindustrie für unser Land. Von der Stärke des Wirtschaftszweiges hängt mit ab, ob uns die Transformation unserer Industrie gelingt. Ich fordere daher einen Autogipfel im Kanzleramt." Cademartori betonte, Politik, Arbeitnehmer und Unternehmen müssten hier eng zusammenarbeiten. Sie müssten "eine gemeinsame Strategie für die Zukunft der Automobilindustrie entwickeln". (BILD)

September 20, 2024

