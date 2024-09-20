Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 20.09.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 690 internationalen Medien
Spark Energy Minerals - das beste Lithium-Investment aller Zeiten?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C45W | ISIN: AU0000179707 | Ticker-Symbol: IHB1
Frankfurt
20.09.24
08:04 Uhr
1,250 Euro
+0,070
+5,93 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
DEVELOP GLOBAL LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEVELOP GLOBAL LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,1601,19009:24
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEVELOP GLOBAL
DEVELOP GLOBAL LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEVELOP GLOBAL LIMITED1,250+5,93 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.