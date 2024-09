Varta hat am Mittwoch die endgültige Fassung des Sanierungskonzeptes bekannt gegeben. Dieses soll jetzt Anfang Oktober eingereicht werden. Noch immer wird die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) rege gehandelt, am Freitagmorgen notiert sie bei 1,53 €. Was können die Aktionäre jetzt noch erwarten? Endgültiges Sanierungskonzept vorgelegt Am Mittwoch wurde das endgültige Sanierungskonzept für die Restrukturierung des Unternehmens vorgestellt. In den Grundzügen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...