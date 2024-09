München (ots) -"Endlich geht's wieder los! Ich habe Bernhard und Elton schon sehr vermisst und freue mich riesig auf viele gemeinsame neue Sendungen. Das Spannende an 'Wer weiß denn sowas?' ist ja, man lernt nie aus!" - so Kai Pflaume.Ab 7. Oktober übernehmen Moderator Kai Pflaume und seine Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton den Staffelstab am Vorabend.Zum Auftakt der neuen Staffel kommt es zu einem Rateduell der Topstars: Schauspielerin Heike Makatsch trifft auf ihren Schauspielkollegen Jürgen Vogel. Spannend geht es auch für den Rest der Woche weiter: Am Dienstag kommt es zu einem "Gefragt - Gejagt" - Duell zwischen den beiden Jägern Sebastian Jacoby und Manuel Hobiger. Mittwoch treffen zwei "Tatort"-Kommissare aufeinander: Axel Prahl (Tatort Münster) fordert Wotan Wilke Möhring (Tatort Hamburg) heraus.Zwei frischgekürte Goldmedaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele von Paris stellen sich am Donnerstag den skurrilen Fragen auf der "Wer weiß denn sowas?"-Wand: Yemisi Ogunleye, die sich olympisches Gold im Kugelstoßen erkämpfte, spielt gegen die Siegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik Darja Varfolomeev.Zum Wochenausklang kommt es zu einem echten Paar-Duell: Schlagerlegende Michelle spielt im "Wer weiß denn sowas?"-Studio gegen ihren Verlobten und Duett-Partner Eric Philippi.In der 11. Staffel des beliebten Ratespiels wollen Moderator Kai Pflaume und sein Team natürlich an die Erfolge der zurückliegenden Staffel anknüpfen, die im Schnitt allabendlich rund 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte.Die Auftaktwoche "Wer weiß denn sowas?" im Überblick:7. Oktober 2024 - Heike Makatsch gegen Jürgen Vogel8. Oktober 2024 - Sebastian Jacoby gegen Manuel Hobiger9. Oktober 2024 - Axel Prahl gegen Wotan Wilke Möhring10. Oktober 2024 - Yemisi Ogunleye gegen Darja Varfolomeev11. Oktober 2024 - Eric Philippi gegen MichelleBevor am 7. Oktober 2024 um 18 Uhr die neue Staffel "Wer weiß denn sowas?" startet, lädt das eingespielte Rateteam am Samstag, 5. Oktober, um 20:15 Uhr sechs prominente Kandidaten zu einer neuen, extralangen Primetime-XXL-Ausgabe im Ersten ein. Mit dabei sind dieses Mal die Comedians Mario Barth und Atze Schröder, Entertainerin Ina Müller, Jury-Profi Bruce Darnell, Moderatorin Victoria Swarovski und der ehemalig Frontmann der "Ersten Allgemeinen Verunsicherung", Klaus Eberhartinger.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5589 44 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5868660