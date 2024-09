Wentorf bei Hamburg (ots) -Am Weltkindertag stehen die Bedürfnisse und Rechte der Kleinen im Mittelpunkt. Besonders Eltern und Erziehungsberechtigte sind dabei gefragt. Mit diesen vier privaten Versicherungen bieten Sie Ihrem Kind Zusatzschutz für wichtige Lebenssituationen.1. Zahnzusatzversicherung - Leistungen für Zahnspangen & Co."Zahngesundheit trägt wesentlich zu unserem Wohlbefinden bei", sagt Jan Schust, Gründer und CEO des Onlinevergleichsportals Tarifcheck.de (https://www.tarifcheck.de/), "Zahnzusatzversicherungen zahlen anteilig oder komplett die Kosten kindgerechter Behandlungen, welche die Regelversorgung gesetzlicher Krankenkassen nicht übernimmt."Dazu gehören tarifabhängig etwa die altersgerechte Heranführung an Zahnbehandlungen, verbesserter Zahnerhalt durch Fissurenversiegelungen, ästhetisch ansprechende Füllungen sowie Zahnspangen und andere kieferorthopädische Leistungen."Behandlungen für weniger gravierende Kiefer- und Zahnfehlstellungen bezahlen gesetzliche Kassen nicht - und die Kosten für Zahnspangen und Co. sind oft enorm", erklärt Schust. Umfassende Zahnzusatzversicherungstarife (https://www.tarifcheck.de/zahnzusatzversicherung/kinder/) gebe es demgegenüber bereits ab unter 20 Euro pro Monat.Der Versicherungsabschluss erfolgt dabei laut des Vergleichsportal-Chefs im Idealfall im Kindergartenalter, denn "liegen beim Abschluss schon kieferorthopädische Befunde vor, klammern private Versicherer diesbezügliche Leistungen in der Regel aus."2. Haftpflichtversicherung - finanzieller Schutz bei Schäden"Die freiwillige Haftpflichtversicherung ist für Erwachsene wie Kinder essenziell und im Familientarif ab weit unter 100 Euro pro Jahr erhältlich", kommentiert Tarifcheck.de-CEO Schust. Schädigt man in Deutschland versehentlich Dritte, steht man ohne die Versicherung mit dem gesamten Vermögen dafür ein. Dabei gilt: "Erziehungsberechtigte haften für minderjährige Kinder ab sieben beziehungsweise zehn Jahren", so Schust.Über den Baustein "deliktunfähige Kinder" könne man auch ganz Kleine günstig mitversichern: "Familientarife (https://www.tarifcheck.de/haftpflichtversicherung/familie/) richten sich meist an alle Personen des Haushalts. Ihr Kind gehört vertragsabhängig bis zur Volljährigkeit oder länger dazu."3. Auslandskrankenversicherung - gut abgesichert im Urlaub"Erkunden Sie gemeinsam andere Länder, macht eine Auslandskrankenversicherung (https://www.tarifcheck.de/auslandskrankenversicherung/) für Sie und Ihr Kind definitiv Sinn", sagt Schust, "nahezu weltweiter Schutz ist pro Jahr ab niedrigen zweistelligen Eurobeträgen erhältlich."Gesetzliche Krankenkassen kommen laut Schust zwar innerhalb der Europäischen Union für diverse notwendige Maßnahmen auf, mit einer Auslandskrankenversicherung sind Familien jedoch auf der sicheren Seite. In Nicht-EU-Ländern besteht oft gar kein Gesundheitsschutz."Das Portfolio von Auslandskrankenversicherungen umfasst beispielsweise die Kostenübernahme vieler ambulanter und stationärer Behandlungen sowie medizinisch notwendige Krankentransporte", führt der Onlinevergleichsportal-Chef aus, "bei Krankenhausaufenthalten zahlen Versicherer zudem tarifabhängig für die Unterkunft und Verpflegung einer Begleitperson."4. Risikolebensversicherung & Co. - finanzielle Absicherung des Kindes im Ernstfall"Je nach der persönlichen Situation eignen sich unterschiedliche Produkte, um Kinder im Ernstfall finanziell abzusichern", sagt Tarifcheck.de-Chef Schust. Zu den Optionen gehören die Risikolebensversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung.Die Risikolebensversicherung (https://www.tarifcheck.de/risikolebensversicherung/) richtet sich unter anderem an junge Familien mit einem geringen finanziellen Polster: "Oft wird dabei das Leben der hauptverdienenden Person versichert - für einen genau definierten Zeitraum, etwa 15 Jahre, sowie mit einer bestimmten Summe, beispielsweise 400.000 Euro", erklärt Schust. Im Todesfall während der Vertragslaufzeit erhalten Hinterbliebene die Summe ausgezahlt. Tritt der Todesfall nicht ein, bekommt die oder der Versicherte die Beiträge anschließend nicht zurück. Die Risikolebensversicherung sei deshalb trotz hoher Deckungssummen ab weit unter 100 Euro jährlich erhältlich."Die Berufsunfähigkeitsversicherung (https://www.tarifcheck.de/berufsunfaehigkeitsversicherung/) bietet berufsunfähigen Menschen im erwerbsfähigen Alter eine monatliche Rente und kann Familien vor der Armutsfalle bewahren", erläutert der Tarifcheck.de-Chef. Das Versicherungsprodukt ist komplex und kostet ab einem dreistelligen jährlichen Betrag. Schust empfiehlt, sich vor der Vertragsunterzeichnung beraten zu lassen und die Klauseln akribisch zu prüfen."Natürlich gibt es auch andere Vorsorgeoptionen, beispielsweise Festgeldkonten und private Unfallversicherungen für Erwachsene und Kinder", sagt Schust, "ob und was sich eignet, können nur Sie selbst entscheiden."Vor Abschluss unbedingt Tarife und Preise vergleichen"Vergleichen Sie vor Abschluss einer Versicherung stets Leistungen und Preise", rät der Tarifcheck.de-Chef. 