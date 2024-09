Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten sollte nach der überraschend deutlichen Zinssenkung in den USA etwas Ruhe einkehren, berichten die Analysten der Helaba.Dazu könnten auch die britische und japanische Notenbank beitragen, die ihre Geldpolitik den Erwartungen entsprechend unverändert belassen hätten. Mit Blick auf die Zinssenkungsfantasie habe sich letztlich nicht allzu viel getan. Zum einen seien die Erwartungen insbesondere für die US-Geldpolitik schon weit gediehen und ambitioniert gewesen, zum anderen würden die zuletzt veröffentlichten US-Daten nicht auf eine anhaltende Abkühlung der konjunkturellen Dynamik schließen lassen. Heute stünden in den USA keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an, die für Impulse sorgen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...