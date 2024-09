Das ging schnell: Kaum 24 Stunden, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, Nio könnte die von der Schließung bedrohte Audi-Fabrik in Brüssel übernehmen, hat der chinesische Elektroautohersteller dies dementiert. Außerdem feiert die neue Nio-Submarke Onvo das Marktdebüt ihres ersten Fahrzeugs. Wie gestern berichtet, soll laut der belgischen Zeitung "De Tijd" eine Delegation von Nio in den vergangenen Wochen das Audi-Werk in Brüssel besucht haben und erarbeite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...