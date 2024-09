Verwaltetes Vermögen der Fonds stieg auf 222,6 Mrd. (+1,2%). Trend zu nachhaltigen Veranlagungen hält an.



Wien (APA-ots) - Österreichische Investmentfonds [1] verwalteten zum 30. Juni 2024

aggregiert ein Fondsvermögen [2] von 222,62 Mrd. (30.06.2023: 207,65 Mrd.). Damit stieg das Vermögen im 2. Quartal um 2,6 Mrd. oder +1,2% an; im Vergleich zum Jahresultimo 2023 um 9,5 Mrd. oder + 4,4%. Vom Anstieg des verwalteten Vermögens entfielen im 2. Quartal rund 384 Mio. auf Nettomittelzuflüsse, der Rest auf

Kurswertsteigerungen; im gesamten ersten Halbjahr betrugen die Nettomittelzuflüsse 980 Mio. Das verwalteten Vermögen war zu 102,2 Mrd. in "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren" (OGAW), also klassische Investmentfonds, veranlagt, zu 120,4 Mrd. in "Alternativen Investmentfonds" (AIF). Dies geht aus dem heute veröffentlichten "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2024" hervor.



Fast 50% der Anlegergelder in Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug

Gegliedert nach Veranlagungsstrategien gab es im 2. Quartal den stärksten Vermögenszuwachs bei Aktienfonds und Mischfonds, den größten Rückgang bei Immobilienfonds sowie kurzfristigen Rentenfonds: So betrug das Fondsvermögen zum 30.6.2024 bei Mischfonds 102,1 Mrd. (+1,3% oder + 1,3 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal), bei Rentenfonds 60,1 Mrd. (+0,6% oder + 400 Mio.), bei Aktienfonds 45,7 Mrd. (+3,2% oder + 1,42 Mrd.), bei Immobilienfonds 8,7 Mrd. (-4,2% oder - 400 Mio.), bei kurzfristigen Rentenfonds 4,3 Mrd. ( -2,0% oder - 87,7 Mio.), bei Private Equity Fonds 1,3 Mrd. sowie 0,3 Mrd. in sonstigen Fonds (bei den beiden letzten Kategorien wurde kein Vergleichsbasis erhoben). Der seit Jahren anhaltende Trend zu Investments in Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug wurde im Berichtszeitraum weiter fortgesetzt. So haben Fonds, die gemäß der "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) überdies mit Nachhaltigkeitsbezug einzustufen sind (Art. 8 und Art. 9), zur Jahresmitte bereits 108,1 Mrd. Vermögen verwaltet (+3,8% oder + 4,0 Mrd. zum Vorquartal). Somit werden bereits 48,6% des gesamten aggregierten Fondsvermögens auf die eine oder andere Art nachhaltig veranlagt.



Zum Stichtag waren in Österreich 14 Kapitalanlagegesellschaften ( KAG) und 61 Alternative Investmentfonds Manager (AIFM) zugelassen; ein AIFM mehr als ein Jahr davor. Diese hatten 887 (+4 zum Vorquartal ) OGAW sowie 1.211 (+10) AIF aufgelegt. Nach Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.142 Misch-, 430 Renten-, 357 Aktien-, 50 kurzfristige Rentenfonds, 45 Private Equity Fonds, 18 Immobilienfonds sowie 56 sonstige Fonds. Von all diesen Fonds sind 666 (Vorquartal 640) als "hellgrün" gemäß Artikel 8 SFDR einzustufen, 13 davon als "dunkelgrün" gemäß Artikel 9 SFDR. Die hellgrünen Fonds verwalten dabei ein Vermögen von 105,51 Mrd., die dunkelgrünen von 2,62 Mrd.



Aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) waren Ende des 2. Quartals 8.157 OGAW (- 8 im Vergleich zum Vorquartal) und 3.292 AIF ( +97) ausländischer KAG und AIFM zum Vertrieb in Österreich notifiziert. Nach Herkunftsländern sind dabei insbesondere Luxemburg, Irland, Deutschland und Frankreich hervorzuheben.



[1] Gemäß Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) sowie gemäß Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG)



[2] Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value (NAV)

