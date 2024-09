Berlin (ots) -Am 23. September 2024 tagt das Globale Forum für Straßenverkehrssicherheit der Vereinten Nationen in Genf. Zu diesem Anlass wurde eine neue Studie über das Fahrverhalten in Europa veröffentlicht.Von Geschwindigkeitsübertretungen über Handynutzung bis hin zu Alkohol am Steuer: Die meisten Europäer halten solche gefährlichen Verhaltensweisen im Straßenverkehr für inakzeptabel - aber in einigen Ländern gibt eine beunruhigende Zahl von Autofahrern zu, dass sie sie trotzdem begehen.Die neue Studie von Motointegrator (https://www.motointegrator.de/), einem Online-Shop für Autoteile, und dem Datenstudio DataPulse Research (https://www.datapulse.de/) basiert auf einer vergleichenden Analyse europäischer Länder. Auf der Grundlage aktueller Umfragedaten des Brüsseler Vias-Instituts untersuchte das Team sieben problematische Fahrgewohnheiten und verglich, inwieweit sie in 22 europäischen Ländern gesellschaftlich akzeptiert sind und wie oft Autofahrer zugeben, diese Verhaltensweisen selbst zu begehen. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen im Straßenverkehr praktizieren, und dem, was sie von anderen Verkehrsteilnehmern erwarten.So finden sich laut Studie die aufrichtigsten Fahrer in Deutschland und Großbritannien. In Bosnien und Herzegowina hingegen leben die heuchlerischsten Verkehrsteilnehmer.Zu den vielen interessanten Erkenntnissen der Studie gehören folgende:- Das Fahren unter Alkoholeinfluss wird weithin als inakzeptabel angesehen. In keinem Land sagen mehr als 5 %, dass es in Ordnung ist, über dem Grenzwert für den Blutalkoholgehalt zu fahren. Allerdings geben mindestens 15 % der Autofahrer in Luxemburg, Belgien, Spanien, der Schweiz und Frankreich an, dass sie in den letzten 30 Tagen betrunken Auto gefahren sind.- Fast die Hälfte der Autofahrer in Bosnien und Herzegowina und mindestens ein Viertel der Autofahrer in Griechenland und Serbien geben zu, keinen Sicherheitsgurt anzulegen. Deutschland befindet sich mit 85,7 % vorbildlich angeschnallten Fahrern im Mittelfeld.- Die Versuchung, während der Fahrt auf das Smartphone zu schauen, ist sehr groß. Mindestens 30 % der Fahrer in acht Ländern (Luxemburg, Finnland, Bosnien und Herzegowina, Portugal, Griechenland, Österreich, Lettland und Schweden) konnten der Versuchung in den letzten 30 Tagen nicht widerstehen. Selbst die Länder mit den willensstärksten Fahrern haben damit zu kämpfen: 14 % der Fahrer in Großbritannien, 19 % in den Niederlanden und 20 % in Deutschland geben zu, während der Fahrt auf ihr Gerät zu schauen.- Geschwindigkeitsüberschreitungen machen den größten Teil der Regelbrüche aus: In 18 der 22 Länder gab mindestens die Hälfte der Fahrer an, schneller als die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Besonders heuchlerisch in Bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitungen ist Griechenland: nur 7 % der Einwohner halten Geschwindigkeitsübertretungen für akzeptabel, obwohl 57 % der griechischen Autofahrer zugeben, im letzten Monat zu schnell gefahren zu sein.Geschwindigkeitsüberschreitungen machen den größten Teil der Regelbrüche aus: In 18 der 22 Länder gab mindestens die Hälfte der Fahrer an, schneller als die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Besonders heuchlerisch in Bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitungen ist Griechenland: nur 7 % der Einwohner halten Geschwindigkeitsübertretungen für akzeptabel, obwohl 57 % der griechischen Autofahrer zugeben, im letzten Monat zu schnell gefahren zu sein.Die Analyse und die dazugehörigen Diagramme sind hier veröffentlicht:https://www.motointegrator.de/blog/fahrverhalten-eu/BETRACHTETE LÄNDERDer Bericht "Europas größte Verkehrsheuchler" analysiert die Kluft zwischen Meinung und Realität in 22 europäischen Ländern anhand von Umfragedaten des Vias-Instituts. Nachfolgend finden Sie Einzelheiten zu bestimmten Ländern, die bei der Bewertung hervorgehoben wurden.DeutschlandMit seinen weltberühmten Autobahnen und leistungsstarken Autos hat Deutschland den Ruf, schnelle Fahrer zu haben. Die deutschen Autofahrer geben jedoch an, relativ selten zu schnell zu fahren: 45 % seien laut eigenen Angaben in den letzten 30 Tagen zu schnell gefahren. Das ist der drittniedrigste Wert in Europa. Deutschland hat auch eine der niedrigsten Raten bei der Nutzung von Mobiltelefonen: 20 % der Autofahrer geben zu, dass sie ihre Nachrichten und sozialen Medien lesen, während nur 17 % zugeben, dass sie mit ihrem Mobiltelefon telefonieren. Nur das Vereinigte Königreich und die Niederlande haben niedrigere Raten für beide Verhaltensweisen.Vereinigtes KönigreichIm Vereinigten Königreich ist die Toleranz für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sehr gering, aber die Fahrer des Landes gehören auch zu den am besten erzogenen. Bei vier der sieben in der Analyse untersuchten Verhaltensweisen liegt das Vereinigte Königreich unter den Top 5 in Europa: Geschwindigkeitsüberschreitung, Fahren ohne Sicherheitsgurt, Nachrichten lesen während der Fahrt und Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Im Vergleich geben britische Autofahrer an, im Allgemeinen weniger rücksichtslos zu sein, und - im Vergleich zu Autofahrern in anderen Ländern - entspricht ihr Verhalten im Straßenverkehr eher dem, was als gesellschaftlich akzeptabel gilt.Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina ist in drei Bereichen - Anlegen des Sicherheitsgurts, Verwendung von Kinderrückhaltesystemen und Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung - das Land mit den meisten Verstößen in Europa. Es belegte den dritten Platz in der Kategorie "Nachrichten-Lesen während des Fahrens". Da sich die Einwohner dieses Landes weitgehend darüber einig sind, dass ein Verstoß gegen diese Verkehrsregeln inakzeptabel ist, wirkt die Häufigkeit dieses schlechten Fahrverhaltens besonders heuchlerisch.GriechenlandBei vier der sieben Verhaltensweisen im Straßenverkehr rangiert Griechenland unter den fünf Ländern mit den schlechtesten Ergebnissen. Dazu gehören das Anlegen des Sicherheitsgurtes, das Benutzen von Kinderrückhaltesystemen, das Lesen von Nachrichten und das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Diese schlechten Ergebnisse werden nur noch von Bosnien und Herzegowina übertroffen, das in denselben Kategorien ebenfalls zu den fünf Schlusslichtern gehört, aber in drei Kategorien schlechter abschneidet als Griechenland (siehe oben). Darüber hinaus scheinen die Griechen (heuchlerischerweise) weniger tolerant gegenüber schlechten Fahrgewohnheiten zu sein als viele andere Europäer.FinnlandFinnland ist ein Land der Widersprüche, in dem sich die Autofahrer strikt an einige Verkehrsregeln halten und andere eklatant missachten. Einige Verhaltensweisen im Straßenverkehr scheinen mit gesellschaftlicher Toleranz verbunden zu sein. So halten es weniger als 1 % der Bevölkerung für akzeptabel, unter Drogen- oder Alkoholeinfluss zu fahren, und tatsächlich hat das Land eine der niedrigsten Raten von Autofahrern, die diese Verhaltensweisen an den Tag legen. Ebenso sind die Finnen sehr tolerant gegenüber Geschwindigkeitsüberschreitungen (26 % finden sie akzeptabel), was vielleicht der Grund dafür ist, dass fast 80 % zugeben, dass sie über dem Limit fahren.METHODIKDatenerhebungMotointegrator und die Datenexperten von DataPulse Research haben Umfragedaten aus 22 länderspezifischen Berichten extrahiert, die vom Vias-Institut in Brüssel veröffentlicht wurden. Die Umfragen wurden im Jahr 2023 in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen für Straßenverkehrssicherheit auf dem gesamten Kontinent durchgeführt, und die Berichte (https://www.esranet.eu/en/publications/esra3-publications/) wurden im Januar 2024 veröffentlicht.In der Umfrage sollten die Befragten angeben, wie akzeptabel sie eine Reihe von Regelverstößen im Straßenverkehr einstufen. Außerdem wurden die Fahrer gefragt, ob sie diese in den letzten 30 Tagen selbst an den Tag gelegt haben. Bei Trunkenheit am Steuer wurden die Fahrer gebeten anzugeben, ob sie "möglicherweise" über dem gesetzlichen Grenzwert für den Blutalkoholgehalt gelegen haben. Nach der Erhebung aller Daten konzentrierte das Team die Analyse auf sieben gefährliche Handlungen:- Fahren innerhalb einer Stunde nach der Einnahme von Drogen (außer verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten)- Fahren unter Alkoholeinfluss bei Überschreitung des gesetzlichen Grenzwerts für den Blutalkoholgehalt des Landes- Fahren ohne Anlegen eines Sicherheitsgurtes- Nichtverwendung eines Autositzes oder einer anderen geeigneten Kinderrückhaltevorrichtung beim Transport von Kindern- Telefonieren mit einem Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung- Fahren beim Lesen von Nachrichten, sozialen Medien oder Nachrichten- Überschreiten der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen und SchnellstraßenAufspüren der HeucheleiFür jede der sieben Verhaltensweisen bezifferten die Forscher die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der Realität der Verkehrsnormen. Diese Berechnung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Anteil der Befragten des Landes, die das Verhalten akzeptabel finden, und dem Anteil der Fahrer des Landes, die zugeben, das Verhalten in letzter Zeit gezeigt zu haben. Das Team erstellte für jedes Verhalten Diagramme, die diese Heuchelei für jedes Land aufzeigen.Berechnung der "Heuchelei-Rate"Um eine Gesamtbewertung für jedes Land zu berechnen, bestimmte das Forschungsteam einen gewichteten Durchschnitt der sieben Heuchelei-Werte. Die Gewichtung erfolgte nach dem Schweregrad der einzelnen Verhaltensweisen, d. h. danach, wie gefährlich sie im Vergleich zum vorbildlichen Fahrverhalten und im Verhältnis zueinander sind.Diese Bewertung stützt sich auf eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien und Regierungsberichten. Aus quantitativer Sicht wurden Forschungsergebnisse über folgende Aspekte gesammelt und ausgewertet:die Zahl der Unfälle und Verkehrstoten, die mit jedem Verhalten verbunden sind- inwieweit erhöht jedes Verhalten die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls oder eines tödlichen UnfallsDas Team berücksichtigte auch nicht-numerische Faktoren, darunter:- ob die Verhaltensweisen bekanntermaßen Unfälle verursachen oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden- ob das Verhalten im Falle eines Unfalls die Schwere der Verletzungen erhöht- die Variabilität des Verhaltens (z. B. der Grad der Trunkenheit, die Art und Menge der Drogen und die exzessive Geschwindigkeitsüberschreitung)Die zugewiesene Gewichtung betrug 24 % für Alkoholkonsum, 22 % für Drogenkonsum, 17 % für das Lesen von Nachrichten auf einem Telefon, 15 % für Telefongespräche mit dem Handy, 10 % für Geschwindigkeitsüberschreitungen und jeweils 6 % für das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts und das nicht ordnungsgemäße Anschnallen von Kindern.Um schließlich zu ermitteln, welche Länder die heuchlerischsten Autofahrer haben, wurden die zuvor bestimmten durchschnittlichen Heuchelei-Raten gewichtet und geordnet.Pressekontakt:Nicolas CaramellaE-Mail: presse@datapulse.deTelefon: (+49) 30-44045433Original-Content von: Motointegrator, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172543/5868689