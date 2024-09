Nasdaq Copenhagen A/S: Nykredit Realkredit - Admission for trading and official listing

It has been decided to admit the following mortgage bonds for trading and official listing with effect from 23 September 2024: Udsted Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit er / Realkredi Realkredi Realkredi Realkredi Realkredi Realkredi Realkredi issue t t t t t t t r Første 23-09-2024 23-09-2024 23-09-2024 23-09-2024 23-09-2024 23-09-2024 23-09-2024 dato for hande l / First day of tradi ng ISIN DK00095482 DK00095484 DK00095483 DK00095479 DK00095481 DK00095480 DK00095478 99 55 72 94 09 26 04 Instru F3NYK32Hok 35NYK01A46 35NYK01A56 F3NYK32HEU F3NYK32Hok F3NYK32Gok F6NYK32Hja ment 28 Rap28 t28 27 nu28 name/ ticker Udsted DKK DKK DKK EUR DKK DKK DKK elsesv aluta / Curre ncy, issua nce Årlig 0 3,5 3,5 0 0 0 3,8769 nomin el rente / Nomin al inter est rate Udløbs 01-10-2028 01-10-2046 01-10-2056 01-04-2028 01-10-2028 01-10-2027 01-01-2028 dato / Matur ity date Termin 4 4 4 4 4 4 4 er pr. år / Payme nts per year For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66