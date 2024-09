Leipzig (ots) -Gute Nachrichten für alle "In aller Freundschaft"-Fans: Ab 24. September 2024 werden alle Folgen der Erfolgsserie in der ARD Mediathek zu sehen sein. Neben den aktuellen und allen alten Folgen gibt es viele Specials, Interviews und Extras unter www.ardmediathek.de/inallerfreundschaftHier können Zuschauerinnen und Zuschauer erleben, wie alles begann und warum die Serie seit über 25 Jahren nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken ist. Bisher wurden 49.027 Sendeminuten ausgestrahlt, das sind ca. 817 Stunden. Wenn man acht Stunden pro Tag "In aller Freundschaft" sieht, könnte man alle Folgen an rund 102 Tagen schaffen.Der Alltag in der "Sachsenklinik" in Leipzig zwischen Notaufnahme, Intensivstation, Ärztezimmer und Cafeteria ist gespickt mit zahlreichen fesselnden privaten und beruflichen Abenteuern des Klinikpersonals, die mit der perfekten Mischung aus Drama und Humor erzählt werden. Das Zuschauerinteresse für "In aller Freundschaft" ist nach wie vor ungebrochen. Vor allem die Nutzung in der Mediathek liegt auf hohem Niveau bei rund 765.000 Wiedergaben pro Folge für die 26. Staffel (Stand Juli 2024).Alle weiteren Infos zur Serie gibt es unter: In aller Freundschaft: Infos zu Serie, Schauspieler und Folgen | Das Erste (mdr.de) (https://www.mdr.de/in-aller-freundschaft/index.html)Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um 21.00 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks und der ARD Degeto Film produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion.Fotos stehen unter ard-foto.de honorarfrei zur Verfügung.Pressekontakt:Pressekontakt: MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5868716