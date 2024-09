Die Mercedes-Benz Group hat am Donnerstagabend ihre Ergebnisprognose für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigiert. Der Stuttgarter Autobauer begründet diesen Schritt mit einer Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds, insbesondere in China. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird nun voraussichtlich erheblich unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Diese unerwartete Entwicklung hat zu einem spürbaren Rückgang der Aktie im vorbörslichen Handel geführt.

Analysten zeigen sich überrascht

Die Gewinnwarnung kam für viele Marktbeobachter unerwartet, da Mercedes-Benz noch Ende Juli relativ zuversichtlich gestimmt war. Experten sehen in dieser Entwicklung einen möglichen Abwärtstrend für deutsche Automobilhersteller im chinesischen Markt. Die Bewertungen in der Autobranche spiegeln bereits eine gewisse Skepsis der Anleger wider, doch das Ausmaß der Zielsenkung dürfte viele überraschen. Trotz der aktuellen Herausforderungen halten einige Analysten an ihrer positiven Einschätzung für die Mercedes-Benz Aktie fest, weisen jedoch auf die zunehmenden Risiken im wichtigen chinesischen Markt hin.

