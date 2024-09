Berlin (ots) -Mikroplastik, Parabene & Co. - Verbraucher:innen zeigen sich sensibel bei der Nachfrage und beim Kauf von hochwertigen Kosmetikprodukten. Einen starken Anstieg verzeichnen Apotheken beim Bewusstsein für einen besseren Sonnenschutz und lassen sich stärker hierzu beraten. Insgesamt erfährt der Bereich der Dermokosmetik eine immer größere Bedeutung. Das sind einige Ergebnisse der neuesten Studie von aposcope.In den rund 17.000 deutschen Apotheken spielt der Beratungsbedarf bei der Nachfrage von Kosmetik und Pflege eine große Rolle. Besonders wird auf Qualität, Verträglichkeit und medizinische Anforderungen geachtet. Apothekenteams fordern daher mehr Transparenz hinsichtlich der Inhaltsstoffe von Kosmetik- und Pflegeprodukten. Insbesondere Mikroplastik, Parabene, Mineralöle, Konservierungs- und Duftstoffe wollen Verbraucher:innen häufig vermeiden.Die jüngste aposcope-Studie zu Kosmetik und Pflege aus der Apotheke zeigt auch, dass das Thema Sonnenschutz eine stark steigende Nachfrage und Aufmerksamkeit erfährt. So sei das Thema zwar bei vielen Kund:innen bekannt, allerdings seien viele zu wenig informiert.Laut Studie arbeitet in sieben von zehn Apotheken Personal mit spezieller Expertise in Kosmetik und Pflege, überwiegend pharmazeutisch-technische Assistent:innen (PTA). Etwa zwei Drittel der Apothekenleiter:innen sind der Meinung, dass sich ihre Apotheke durch besondere Kompetenz in diesem Bereich von anderen abhebt.Nadine Tröbitscher, Chefredakteurin von APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/), die die Studie fachlich begleitet hat, ist sich sicher: "Diese Kompetenz ist besonders wichtig, da rund die Hälfte der Kund:innen ohne konkreten Produktwunsch in die Apotheke kommt - und selbst Kund:innen mit Produktwunsch lassen sich gerne beraten."Die Studie kann hier bestellt werden. (https://marktforschung.aposcope.de/kosmetik-pflege-2024-3/)Hinweis zur MethodikFür die aktuelle Studie wurden Mitte August 560 Personen online befragt, darunter 51 Inhaber:innen, 48 Filialleiter:innen, 152 Apotheker:innen ohne Leitungsfunktion, 256 PTA und 53 PKA.aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apotheker:innen, PKA und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der ELPATO Medien GmbH, die in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcope | ELPATO Medien GmbHMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@aposcope.deOriginal-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139457/5868735