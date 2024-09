DJ Man beschleunigt mit Partnern Aufbau der Lkw-Ladeinfrastruktur

FRANKFURT (Dow Jones)--Man Truck & Bus beschleunigt zusammen mit mehreren Partnern den Ausbau der Ladeinfrastruktur für batterie-elektrische Lkw in Deutschland und Europa.

Zusammen mit Eon sollen europaweit rund 170 Standorte mit circa 400 Ladepunkten für das öffentliche Laden von Elektro-Lkw aufgebaut werden. Die neuen Ladestandorte sollen entlang des bestehenden Man-Servicenetzes entstehen und auch für Nutzfahrzeuge anderer Hersteller zugänglich sein. Allein in Deutschland seien rund 125 Standorte geplant. Weitere Standorte errichten Eon und Man in Österreich, Großbritannien, Dänemark, Italien, Polen, Tschechien und Ungarn. An allen Ladepunkten werden Lkw mit bis zu 400 kW laden können, teilte der Nutzfahrzeughersteller mit.

Zusammen mit dem Partner FC Bayern München sollen an der Allianz Arena in München Hochleistungs- und Megawattladepunkte in drei geplanten Ausbaustufen entstehen. Insgesamt sind 30 Ladepunkte vorgesehen. Damit können täglich bis zu 500 elektrische Busse und Lkw geladen werden. Große Fußballstadien wie die Allianz Arena verfügen aufgrund ihres hohen Strombedarfes für Flutlicht, den gastronomischen Betrieb und weitere Verbraucher über ein sehr leistungsstarkes Stromnetz, das nur an Spieltagen voll genutzt wird. Das seien ideale Voraussetzungen für die Errichtung eines Nutzfahrzeugladeparks.

Das Gemeinschaftsunternehmen Milence der Man-Mutter Traton im Verbund mit Daimler Truck und der Volvo Group will bis 2027 in Europa 1.700 öffentliche Ladestationen mit hoher Kapazität bauen und betreiben.

Darüber hinaus berät Man Kunden beim Aufbau von Ladeinfrastruktur in Depots und arbeitet dafür mit Heliox, SBRS und ABB zusammen.

