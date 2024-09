Bitcoin vor dem nächsten großen Durchbruch: Steigt der Kurs demnächst über 86.000 US-Dollar?

Mit einem erneuten Anstieg des Kurses zeigt sich Bitcoin am heutigen Freitag, dem 20. September 2024, erneut bullisch. In den frühen Morgenstunden testete der Kurs die Widerstandsmarke bei 64.000 US-Dollar, woraufhin eine leichte Korrektur einsetzte. Aktuell notiert Bitcoin bei 63.647 US-Dollar, ein Plus von 2,55 Prozent in den letzten 24 Stunden, was eine Steigerung von knapp 10 Prozent im Wochenvergleich bedeutet.

Damit kämpft sich der Kurs in Richtung seines Monatshochs von knapp unter 65.000 US-Dollar vor, wobei seit dem 7. September ein durchgängiger Aufwärtstrend erkennbar ist. Nun bleibt es spannend abzuwarten, ob Bitcoin es im historisch gesehen bärischen September schafft, einen Abschluss über 57.500 US-Dollar zu erreichen.

QCP sieht Marktstimmung im Umschwung

Die Experten des Handelsunternehmens QCP Capital stellten in ihrer aktuellen Aussendung fest, dass sich die Marktstimmung in Richtung Optimismus gedreht hat. "Der Spread zwischen 2-jährigen und 10-jährigen US-Staatsanleihen, ein Indikator für eine Rezession, ist seit Juli 2022 invertiert, hat sich aber kürzlich auf +8 Basispunkte erhöht, was den Marktoptimismus und eine Verlagerung hin zu risikoreicheren Anlagen widerspiegelt", so der Bericht.

Auch für die FOMC-Sitzung in rund 48 Tagen wurde seitens der US-Notenbank eine weitere Zinssenkung angekündigt, womit noch zwei Korrekturen vor dem Jahreswechsel möglich sind. Der Krypto-Experte Michael van de Poppe zeigt sich ebenfalls grundlegend optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass wir konsolidieren werden, bevor es weiter nach oben geht, aber im Wesentlichen steigen die Märkte, seit Powell gesprochen hat. Mehr nicht. Es gibt nur jede Menge Spielraum, um bei Kursrückgängen zu kaufen", teilte van de Poppe seinen Followern auf X mit. https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1836706805855948977

Technische Analyse - Aufwärtstrend geht weiter

Auch die technischen Faktoren haben nun deutlich auf bullisch gedreht. So sieht etwa die Plattform CoinCodex ein deutliches Ansteigen des Kurses auf den Markt zukommen: "Laut unserer aktuellen Bitcoin-Preisprognose wird der Preis von Bitcoin voraussichtlich um 35,48 Prozent steigen und bis zum 20. Oktober 2024 einen Wert von 86.442 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die derzeitige Stimmung bullisch, während der Fear & Greed Index einen Wert von 54 (neutral) anzeigt. Bitcoin verzeichnete in den letzten 30 Tagen 16 von 30 (53 Prozent) positive Tage mit einer Preisvolatilität von 4,37 Prozent. Basierend auf der Bitcoin-Vorhersage ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen."

Der RSI bleibt trotz Kaufdruck im neutralen Bereich, mit einem Wert von rund 62. Auch der MACD zeigt ein positives Momentum, das seit dem 11. September anhält.

Damit könnte sich Bitcoin nach dem Durchbrechen des Widerstands bei 64.240 US-Dollar in Richtung der nächsten Widerstandsmarke bei 68.300 US-Dollar entwickeln. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Gesamtmarktsituation dieser bullischen Tendenz angleicht oder ob es sich nur um einen kurzfristigen Anstieg im Kurs handelt.

Markt optimistisch abwartend

Viele Investoren am Markt bleiben noch in Warteposition, da auch ein kurzfristiges Fake-Out aufgrund der Nachrichten und der Zinssenkungen möglich sein könnte. Aktuell nutzen daher etwa Memecoin-Investoren die Möglichkeit von Crypto All Stars ($STARS), um durch mittelfristige Anlagen ihrer Memecoins in dieser unsicheren Zeit passive Renditen durch das Staking von Pepe, Doge Stars und Co. zu erzielen.

Memecoin-Staking mit Crypto All Stars

Während sich die meisten Projekte nur auf das Staking der nativen Token konzentrieren, können durch das neue MemeVault-System von Crypto All Stars nun auch zahlreiche andere Memecoins gestaket werden, um passive Belohnungen zu erhalten. So wird es schon zum Start des neuen Stakings möglich sein, die Token von Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Floki Inu (FLOKI), Milady, Brett, Turbo, Mog Coin, Bonk und Toshi anzulegen.

Roadmap des Projekts, Quelle: https://cryptoallstars.io/de

Dies bietet optimale Möglichkeiten für Investoren, da mit einem üblichen Staking-Zeitraum von rund einer Woche einiges an Renditen erwirtschaftet werden kann und dennoch die Flexibilität bei einem ausbrechenden Markt gegeben bleibt.

Um auch das eigene Ökosystem entsprechend zu stärken, nutzen die Herausgeber des $STARS Token einen geschickten Mechanismus: Wer neben den großen Memecoins zusätzlich den nativen $STARS Token in seinem Portfolio hat und ins Staking einbringt, kann bis zum Dreifachen der Renditen erwirtschaften. Damit sollen auch Wal-Investoren motiviert werden, neben ihren beispielsweise Pepe-Token auch $STARS Coins zu kaufen und zu staken.

Aktuell bietet die Plattform die Möglichkeit, schon jetzt Crypto All Stars Token zu kaufen und für eine jährliche Rendite (APY) von 1.058 Prozent anzulegen.

