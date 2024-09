Bad Wimpfen (ots) -Bereits zum fünften Mal startet Lidl deutschlandweit eine "Kauf-1-mehr"-Aktion zugunsten der Tafel in Deutschland: In der Tafel-Woche vom 23. bis zum 28. September können Kunden in den Filialen lang haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel kaufen, in die Spendenbox hinter den Kassen legen und damit finanziell benachteiligten Menschen helfen. Da die Tafeln im Rahmen der regulären Lebensmittelspende selten haltbare Milch, Weizenmehl, Heringsfilet, Jasmin-Reis, Ravioli, Mais, Gewürzgurken, Multivitaminsaft und Zahncreme erhalten, hat Lidl den Preis dieser besonders benötigten Produkte in der Tafel-Woche um zehn bis 24 Prozent gesenkt. Mit der Spende tun Kunden daher einfach und günstig Gutes. Nach Abschluss der Aktion holen die Tafeln die Artikel gebündelt in den Filialen ab.Die "Kauf-1-mehr"-Aktion ist mittlerweile eine etablierte Maßnahme im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen Lidl und der Tafel Deutschland. Seit 2008 hat der Lebensmitteleinzelhändler sein Engagement kontinuierlich ausgebaut und unterstützt den gemeinnützigen Verein unter anderem mit Lebensmittelspenden, der Lidl-Pfandspende der Kunden mit einer Summe von aktuell über 32 Millionen Euro und einer Spende von derzeit über 1,3 Millionen Euro aus dem Verkauf der Rettertüte für Obst und Gemüse mit kleinen Makeln.Weitere Informationen zum Engagement von Lidl und der Tafel finden Sie unter www.lidl.de/tafel.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5868761