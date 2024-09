Eli Lilly - LLY: Fettweg-Killer laufen besser als bei Novo Nordisk!

Mounjaro, Zepbound & Verzenio glänzen im Quartalsbericht bei Eli Lilly (LLY)!

Der Pharmariese hebt die Jahresziele für Umsatz und Gewinn an!

Eli Lilly (LLY) - ISIN US5324571083

Rückblick: Mit rund 18.4 Prozent präsentiert sich die das Wertpapier in einem stabilen Aufwärtstrend. Den zwischenzeitlichen Rücksetzer unter die beiden gleitenden Durchschnitte konnte die Eli-Lilly-Aktie nach den überragenden Quartalszahlen am 8. August mit einem soliden Kurssprung wieder wettmachen. Derzeit stabilisert sich der Kurs nach einem Pullback knapp oberhalb des leicht ansteigenden 50er-EMA.

Eli-Lilly-Aktie: Chart vom 19.09.2024, Kürzel: LLY Kurs: 915.04 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir erwarten in Kürze einen kräftigen Bounce in Richtung des Allzeithochs vom 22. August. Die Schweizer Großbank UBS nennt als Kursziel gar 1100 USD. Ein Swingtrade bis zur nächsten Quartalsmeldung ist gut planbar. Trader sollten allerdings wissen, dass Nachrichten zu Studienergebnissen und Zulassungen bei forschenden Pharmaunternnehmen jederzeit für Überraschungen sorgen können.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb des 50er-EMA könnte das Wertpapier an Momentum verlieren, so dass ein Trade nicht mehr so attraktiv wäre. Dennoch sollten wir die Eli-Lilly-Aktie für spätere Trades auf der Watchlist behalten.

Meinung:

Eli Lilly übertraf bei den Zahlen zum zweiten Quartal alle Erwartungen mit Rekordergebnissen. Der US-Pharmariese hat im zweiten Quarta für Furore gesorgt und deutlich besser abgeschnitten als von den Analysten erwartet. Treiber dieses außergewöhnlichen Erfolgs waren vor allem die auf Tirzepatide basierenden Präparate Mounjaro und Zepbound zur Gewichtsreduktion, die eine enorme Nachfrage verzeichneten. Auch das Krebsmedikament Verzenio trug maßgeblich zum herausragenden Ergebnis bei. In Fachkreisen erntet das Unternehmen großes Lob für diese Leistung. Besonders beeindruckt zeigen sich die Experten von der deutlichen Anhebung der Jahresziele, die vor allem auf den starken Verkaufszahlen von Zepbound und Mounjaro basiert. Bemerkenswert ist dieser Erfolg vor allem im Vergleich zur Konkurrenz: Während Eli Lilly glänzt, musste der Wettbewerber Novo Nordisk kürzlich Enttäuschungen bei seinen vergleichbaren Produkten Wegovy und Ozempic hinnehmen. Dies unterstreicht die momentane Stärke von Eli Lilly im hart umkämpften Pharmamarkt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 869.68 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2142 Mio. USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/eli-lilly-nach-top-zahlen-kursziel-deutlich-erhoeht-20363833.html

Veröffentlichungsdatum: 20.09.2024

Autor: Thomas Canali

