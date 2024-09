Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat beschlossen, das Leitzinsniveau im Vereinigten Königreich zunächst nicht anzupassen, berichten die Analysten der NORD/LB.Damit verharre die Bank Rate vorerst bei einem Wert von 5,00%. Diese Nachricht sei keine größere Überraschung. Die Entscheidung habe allerdings nicht einstimmig getroffen werden können. Swati Dhingra, als fast schon notorische geldpolitische "Taube", habe dafür votiert, beim Leitzinsniveau bereits am aktuellen Rand eine weitere Verringerung um 25 Bp vorzunehmen. Diese Auffassung habe jedoch keine zusätzlichen Anhänger gefunden. Für die Verhältnisse in Britannien sei damit also fast schon so etwas wie Einstimmigkeit bei der Wahl der angemessenen geldpolitischen Strategie erzielt worden. Die Entscheidung für ein Quantitative Tightening im vom Markt erwarteten Umfang habe aber immerhin im Konsens gefällt werden können. ...

