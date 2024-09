Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Fondshandel an der Börse Frankfurt ziehen die Umsätze langsam, aber sicher wieder an, so die Deutsche Börse AG."Es war wieder etwas mehr los", erkläre Matthias Präger die Sommerpause im Fondshandel offiziell für beendet. Vor allem im Segment der Edelmetalle sei die Aktivität der Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich noch gewesen. Auffällig seien laut dem Händler vor allem die Transaktionen während des jüngsten Goldpreisanstiegs gewesen. Das Edelmetall habe ein neues Rekordhoch bei rund 2.590 US-Dollar erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...