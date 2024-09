Auf das iPhone 16 hat die Börse sehnsüchtig gewartet, doch der erste Eindruck war nicht so gut. "Wir sind enttäuscht über das Fehlen von Preisänderungen im oberen Preissegment und die begrenzten Details zur Einführung von KI", schrieb etwa CFRA Research. Doch nun gibt es eine prominente positive Stimme.T-Mobile US-CEO Mike Sievert berichtet von einem guten Verkaufsstart des iPhone 16. "Die Leute kaufen die Pro-Modelle, sie kaufen die Max-Modelle, also bewegen sie sich in der Produkthierarchie nach ...

