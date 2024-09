Berlin (ots) -Im Zuge der Digitalisierung bleiben vor allem das Handwerk und die Pflege oft hinter den nutzbaren IT-Möglichkeiten zurück. Dabei könnten IT-Lösungen in der Pflege den Arbeitsalltag erheblich erleichtern und die Qualität der Patientenversorgung steigern. Im Handwerk eröffnen sich durch die Digitalisierung neue Chancen zur Optimierung von Prozessen - allein im Hinblick auf bessere Kundenbetreuung und zur Linderung des Fachkräftemangels."Viele Betriebe in diesen Branchen verschenken ein enormes Potenzial und erkennen die Notwendigkeit der Digitalisierung nicht in vollem Umfang - woher auch? Gerade in sozialen Berufen müssen die menschlichen Kompetenzen stimmen.", erklärt Kai Niehues von Match on Monday. Dabei liegt die Lösung des Digitalisierungsrückstandes auf der Hand: Es braucht nur qualifizierte IT-Fachkräfte, um verborgene Potenziale für die Unternehmen aktiv auszuschöpfen.Die Lösung: Match on Monday bringt Fachkräfte und Unternehmen zusammenHier setzt Match on Monday (https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18322099-match-on-monday-it-recruiting-finanzbranche) an. Als spezialisierter Partner für IT-Recruiting unterstützt das Unternehmen Betriebe dabei, die richtigen Fachkräfte zu finden, um den Schritt in die digitale Zukunft zu gehen. "Unsere Mission ist es, Betriebe mit den passenden IT-Experten zu vernetzen und so die Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung zu schaffen, ohne dabei die fachliche Einzigartigkeit der Betriebe zu vermindern", betont Alex Kley.Die Integration von IT in den Arbeitsalltag ist längst keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. "Handwerksbetriebe und Pflegeeinrichtungen stehen heute an einem Scheideweg. Wer die Digitalisierung jetzt konsequent vorantreibt und qualifizierte IT-Fachkräfte ins Boot holt, sichert nicht nur die eigene Zukunft, sondern trägt auch zum gesellschaftlichen Fortschritt bei gleichbleibender Fachkompetenz bei." Match on Monday ist bereit, diesen Weg gemeinsam mit den Unternehmen zu gehen.Pressekontakt:Match on Monday GmbH & Co. KGBerlin Office Location:Straßburger Str. 9d10405 BerlinDeutschlandWebseite: https://www.matchonmonday.comEmail: hello@matchonmonday.comTelefon: +49 151 255 741 78Original-Content von: Match on Monday, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176179/5868787