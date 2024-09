Mainz (ots) -Die Verleihung des 22. Deutschen Gründerpreises ist am Dienstag, 24. September 2024, 20.00 Uhr, im Livestream in der ZDFmediathek mitzuerleben. Fünf innovative Unternehmen aus Deutschland sind als Start-up oder Aufsteiger ins Finale um den Deutschen Gründerpreis 2024 eingezogen. Wer ihn gewinnt, entscheidet sich auf der Veranstaltung im ZDF-Hauptstadtstudio, durch die ZDF-Moderatorin Barbara Hahlweg führt. Innovative Leistungen, die dort gewürdigt werden, stellen zudem zwei "WISO"-Dokumentationen vor: "Durchstarten in die Zukunft - Können grüne Start-ups unseren Wohlstand sichern?" (am Montag, 23. September 2024, um 19.25 Uhr im ZDF und jetzt bereits online in der ZDFmediathek) sowie "Zwischen Boom und Burnout - Start-up-Gründer unter Druck" (am Dienstag, 24. September 2024, um 22.45 Uhr im ZDF und jetzt bereits online in der ZDFmediathek).Durchstarten in die Zukunft - Können grüne Start-ups unseren Wohlstand sichern?Nachhaltig und klimaneutral soll die Wirtschaft werden. Ermöglichen innovative Technologien zugleich Klimaschutz und Wohlstand? Oder macht der Wandel Deutschland für Unternehmen unattraktiv? Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein "grünes Wirtschaftswunder" versprochen. Und in der Start-up-Szene ist Aufbruchstimmung zu spüren. Die "WISO"-Dokumentation "Durchstarten in die Zukunft" stellt drei Start-ups vor, die zeigen, dass es erfolgreiche Innovationen gibt. Der Film von Matthias Hambsch schildert, wie E-Lyte, Bluu Seafood und WeSort.AI, aktuelle Finalisten des Deutschen Gründerpreises, ihren Weg von der Idee zur Umsetzung gemeistert haben.Zwischen Boom und Burnout - Start-up-Gründer unter DruckStart-up-Gründer müssen vielen Erwartungen von Kunden und Investoren gerecht werden und zugleich den Erfolgsdruck und die Risiken aushalten. Die zweite "WISO"-Dokumentation zum Deutschen Gründerpreis 2024, "Zwischen Boom und Burnout" beleuchtet, wie große Arbeitsbelastung und der Druck, die Idee erfolgreich umzusetzen, Psyche und private Beziehungen der Start-up-Gründer belasten können.Die einen gründen aus idealistischen Motiven, die anderen hoffen, dass aus ihrer Idee ein milliardenschweres Unternehmen wird - Begeisterung, Einsatz und Optimismus bedarf es in jedem Fall. Mit den Gründern wird dabei die Frage erörtert, wie sie persönlichen Herausforderungen begegnen und was sie motiviert, ihre Vision zu verfolgen.KontaktBei Fragen zu "WISO" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/deutschergruenderpreis) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100. Fotos von der Preisverleihung sind ab 25. September 2024, 9.00 Uhr, abrufbar.Weitere Informationen- Hier finden Sie den Livestream zur Verleihung des Deutschen Gründerpreises (https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/preisverleihung-gruenderpreis-102.html).- Hier finden Sie "Zwischen Boom und Burnout - Start-up-Gründer unter Druck" (https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/startup-zwischen-boom-und-burnout-100.html) in der ZDFmediathek.- Hier finden Sie "Durchstarten in die Zukunft - Können grüne Start-ups unseren Wohlstand sichern?" (https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/gruene-startups-durchstarten-in-die-zukunft-100.html) in der ZDFmediathek.- Hier finden Sie "WISO" (https://www.zdf.de/verbraucher/wiso) in der ZDFmediathek.- Hier finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wiso-1) zu den "WISO"-Dokumentationen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5868819