Düsseldorf (ots) -Der Aufsichtsrat der ARAG SE hat Dr. Renko Dirksen (47) mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens ernannt. Dr. Renko Dirksen ist seit Juli 2020 Vorstandssprecher der ARAG SE."Mit der Ernennung würdigt der Aufsichtsrat die sehr erfolgreiche Entwicklung der ARAG SE in den vergangenen Jahren", erläutert der Aufsichtsratsvorsitzende und Mehrheitsaktionär der ARAG SE, Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender.Zeitgleich mit dem Rückzug von Dr. Paul-Otto Faßbender aus dem operativen Geschäft im Juli 2020 hatte der Aufsichtsrat die Führung der ARAG SE an das Vorstandsteam mit Dr. Renko Dirksen als Vorstandssprecher übertragen. Von der Ernennung bleiben die Aufgaben und Zuständigkeiten der übrigen Vorstandsressorts und des sechsköpfigen Vorstandes unberührt. "Wie setzen weiter auf das eingespielte Vorstandsteam, das für seine Arbeit auf den vollen Rückhalt der Eigentümer und des Aufsichtsrates zählen kann", betont Dr. Paul-Otto Faßbender.Dr. Renko Dirksen kam 2005 zur ARAG und ist seit 2015 Mitglied des Vorstandes der ARAG SE.Der Text steht unter folgendem Link zum Download bereit:https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00704/Das druckfähige Pressefoto von Dr. Renko Dirksen erhalten Sie hier (https://www.arag.com/medien/grafik/presse/media-service/board/dr_renko_dirksen.jpg).Pressekontakt:Klaus HeiermannVorstandsmitglied ARAG Holding SETelefon: 0211 963-2219E-Mail: klaus.heiermann@arag.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29811/5868824