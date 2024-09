Weinfelden (ots) -Die Schweizer Familienreederei Excellence präsentiert ihre grosse Flussreisen-Kollektion 2025. Erstmals buchbar sind die Routen der neuen ExcellenceCrown, ein Hybridschiff der neusten Generation des Passagier-Flussschiffbaus, Vorreiter für umweltgerechte Flussreisen. Vom Heimathafen Basel nimmt es Kurs Nord-Nordwest - in die Benelux-Länder, bis zur Nordsee.Excellence-Gäste dürfen sich freuen auf Grand Tours, Slow Cruises und neue Annehmlichkeiten an Bord.Die grosse Route, auf der sich die Schweiz mit dem Meer verbindet. Von Basel nach Amsterdam und zurück führt die Grand Tour der Excellence Crown auf dem Rhein - mit Zeit zum Verweilen auf dem neuen Flussliner und einem spannenden Kultur-Mix aus Amsterdams Hotspots, Flanderns goldenenStädten, Brüsseler Spitzenpolitik und deutscher Industriekultur.Unterwegs auf dem Fluss der frischen Ideen sind Excellence-Gäste auf der zweiten Grand Tour mit der Excellence Crown. Von Bord des neuen Luxusliners gehen sie auf Entdeckungstouren am Wasser - zur Floating Farm von Rotterdam, auf den Dachacker der urbanen Gärtner, in Amsterdams kreative Werfthallen, zum boomenden Duisburger Innenhafen und auf eine Tour ins Gezeiten-Delta."Immer mit der Ruhe" ist das Credo der Grand-Tour-Kollektion von Excellence. Die Excellence-Schiffe verweilen länger an den Häfen, geben Zeit für tiefere Einblicke und Musse für ausgiebiges Flanieren. Auf Slow Cruises schalten Excellence-Gäste einen weiteren Gang zurück - und kommen an im Luxus der Langsamkeit. Auch die Excellence Crown hat zwei Slow Cruises im Programm:Rhein und Mosel ... in Adagio - eine Slow Cruise an Orte, wo man das Leben zu feiern weiss. Von Basel kreuzt die "Crown" inmitten Europas steilster Weinberge nach Trier, wo 2025 der sympathischste römische Kaiser gefeiert wird. Route: Basel - Trier - Luxemburg - Basel.Basel - Düsseldorf - Basel - eine Slow Cruise mit neuen Landtouren ins Siebengebirge, ins MRE, Wiesbadens neues Kunstmuseum von Weltrang und ins Savoir-vivre von Saverne.Alle Resen der "Crown" im ÜberblickDas Privileg von Eleganz und Luxus auf vier Decks. Auf dem neuen Excellence-Flussliner erwarten Reisegäste grosse Suiten und Kabinen mit raumhoher Fensterfront zum Fluss, absenkbar zum Panorama-Balkon. Das Interieur trägt die Handschrift von Nazly Twerenbold - mit massgeschneidertem Design und dem Excellence-typischen Flair von Behaglichkeit und Luxus. Wohlfühlorte laden zum Verweilen ein, wie das Outdoor-Bistro auf dem Oberdeck und die Skylounge mit Bar. Auf dem Sonnendeck nutzen nicht nur Solarmodule die Kraft der Sonne. Auch Excellence- Gäste geniessen die Flussbrise in behaglicher Outdoor-Ambiance oder im Whirlpool mit Flussblick.Umweltgerechte Technologie auf Gold-Standard. "Alle heute verfügbaren Technologien neuster Generation, die wirksam zum umweltgerechten Reisen auf dem Fluss beitragen, setzen wir beim Bau der Excellence Crown ein", sagt Karim Twerenbold, Schiffseigner und VR-Präsident der Twerenbold Reisen Gruppe. Die Excellence Crown verbraucht deutlich weniger Treibstoff und reduziert CO2-Emissionen mit hocheffizienter Technologie, Hybrid-Antrieb und einem intelligenten Energie- Management signifikant. Das macht sie zum klimafreundlichsten Kreuzfahrtschiff auf Europas Wasserwegen. Die zukunftsweisende Technologie wird schon beim Blick auf das Kasko mit dem neuartigen, hydrodynamischen Schiffsdesign sichtbar. Die Excellence Crown erfüllt die Standards des Gold-Label-Zertifikats der Green Award Foundation - die Zertifizierung ist in Vorbereitung.Fine-Dining-Magie by Moses Ceylan. Im Restaurant Wernis auf der "Empress" kommen Excellence-Gäste in den Genuss feinster Levante-Küche. Exklusiv für Excellence hat der Spitzenkoch Moses Ceylan ein Menü der Extraklasse kreiert - Orient trifft Okzident. Grosse Stars live - und mehr als 80 Fachleute. 2025 erleben Excellence-Gäste internationale Stars live: den grossen Tenor Jonas Kaufmann, den virtuosen Star-Cellisten Jodok Vuille und den legendären Bandleader Pepe Lienhard an Bord. Dazu teilen über 80 Fachleute ihr Wissen und Können mit den Gästen. Botanikerinnen und Ornithologen, Fotoexperten, Schriftstellerinnen, Architekten und Modedesignerinnen. Die Excellence Crown legt ab- Inaugurationsreise ab 22. April '25 von der Werft in Werkendam NL nach Basel- Schiffstaufe am 2. Mai '25 im Heimathafen Basel- Erste planmässige Flussreise: 3.-11. Mai '25 Basel - Amsterdam - Basel