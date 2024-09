Die deutsche Wirtschaft steckt angesichts der anhaltenden Krise der Industrie weiterhin in der Stagnationsfalle. Während sich anderenorts die Wirtschaft zu erholen scheint, kommt das Wachstum in Deutschland nicht in Schwung. Relevante Indikatoren deuten auf eine anhaltende Konjunkturschwäche hin - zumindest in diesem Jahr ist keine Besserung in Sicht. Ökonomen erwarten auch für das dritte Quartal ...

