Die Evotec SE-Aktie verzeichnete jüngst einen deutlichen Kursrückgang, der die Aufmerksamkeit eines namhaften Investors auf sich zog. Ein bekannter Trader aus der Anlegergemeinschaft nutzte die Gelegenheit, um seinen Anteil an dem Biotechnologieunternehmen erheblich aufzustocken. Mit nun mehr als 500.000 Aktien im Portfolio setzt er ein klares Zeichen des Vertrauens in die Zukunft von Evotec. Der Einstieg erfolgte zu einem Kurs von etwa 5,90 Euro, was deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,69 Euro liegt und somit auf erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

Analysten sehen Potenzial trotz Herausforderungen

Trotz des jüngsten Kursrückgangs bleiben Experten optimistisch und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 11,60 Euro für die Evotec-Aktie. Dies würde nahezu eine Verdoppelung des aktuellen Kursniveaus bedeuten. Allerdings stehen dem Unternehmen auch Herausforderungen bevor: Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Verlust von 0,575 Euro je Aktie. Dennoch konnte Evotec im zweiten Quartal 2024 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 7 Prozent auf 182,12 Millionen Euro steigern, was auf eine grundsätzlich positive Geschäftsentwicklung hindeutet.

