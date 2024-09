Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Großhandelskonzern Coop emittiert eine Anleihe (ISIN CH1373904494/ WKN A3L3J7) im Volumen von 200 Millionen Schweizer Franken, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 27.09.2030 würden Anleger einen jährlichen Kupon von 1,35% erhalten, erstmals werde dieser am 27.09.2025 ausgezahlt. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 Nominalen handelbar. Ein aktuelles Rating sei nicht verfügbar. (Bonds weekly Ausgabe vom 19.09.2024) (20.09.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...