Zahlreiche europäische Airlines haben ihr Angebot in Richtung China bereits eingeschränkt. Die Lufthansa versuchte bislang, ähnliche Schritte mit allen Mitteln zu vermeiden. Doch der anhaltende Konkurrenzdruck macht sich nun bemerkbar. Das Unternehmen stellt seine tägliche Flugverbindung zwischen Frankfurt und Peking ersatzlos ein.Anzeige:Darüber berichtete "ntv" unter Verweis auf eine Mitarbeiterveranstaltung in München. Die Lufthansa (DE0008232125) bietet zwar weiterhin Verbindungen nach China an und fliegt von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...