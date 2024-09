© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Palantir-Aktie fällt im erweiterten US-Handel. Zuvor hatte Seeking Alpha über den Verkauf eines Aktienblocks berichtet. Morgan Stanley verkauft 10 Millionen Aktien von Palantir an einen nicht identifizierten Inhaber, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die Seeking Alpha einsehen konnte. Die Aktien werden zu einem Preis zwischen 35,90 US-Dollar und 36,83 US-Dollar angeboten. Handelstag ist der heutige Freitag. Der Verkauf wird als nicht registrierte Zweitplatzierung beschrieben. Die Titel büßen im erweiterten Handel um bis zu 2,5 Prozent an Wert ein. Die Wall-Street-Ikone Cathie Wood hat in dieser Woche ebenfalls weitere Palantir-Aktien veräußert. Bereits vergangene Woche nahm Wood nach …