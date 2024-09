Die Aktie des Touristik-Konzerns beeindruckt seit einer Woche mit einer starken Performance. Nach fünf Gewinntagen in Folge geht es auch am Freitag-Vormittag nochmals aufwärts mit dem MDAX-Wert. Doch dann verebben die Käufe. Dabei hat die TUI-Aktie gerade eine wichtige Marke erreicht. Diese gilt es in den kommenden Tagen nachhaltig zu überwinden...Die Geschäfte des weltgrößten Reisekonzerns laufen gut, auch in den bevorstehenden Herbstferien erwartet TUI eine starke Nachfrage. "Der Herbst gewinnt ...

