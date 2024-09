Berichte über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine haben Rüstungsaktien in dieser Woche deutlich unter Druck gesetzt. Rheinmetall ist in diesem Zuge sogar wieder unter die 500-Euro-Marke gefallen. Derweil läuft es operativ weiter rund, der Konzern hat einen neuen Kooperationsvertrag mit MBDA Deutschland abgeschlossen.Mit dem europäischen Rüstungskonzern will Rheinmetall die Zusammenarbeit im Laserwaffenbereich vertiefen. Zuletzt war bereits ein Laserwaffendemonstrator der beiden Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...