FedEx mit Gewinnrückgang - Aktie bricht ein

Der US-Logistikkonzern FedEx hat im ersten Geschäftsquartal schlechter abgeschnitten als noch im Vorjahresquartal. Die Nachfragetrends seien schwächer als gedacht, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. In den drei Monaten per August sank der Umsatz von 21,7 Milliarden auf 21,6 Milliarden US-Dollar. Aber auch das bereinigte operative Ergebnis sank von 1,6 Milliarden auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Insbesondere die geringere Nachfrage nach Priority-Diensten in den USA, einen Arbeitstag weniger sowie höhere Kosten etwa für Löhne gingen zulasten des Quartals. Unter dem Strich verdiente FedEx rund 0,8 Milliarden Dollar, nach 1,1 Milliarden zuvor. Das Unternehmen senkte dabei das obere Ende seiner Umsatz- und Ergebnisprognose. Die Aktie verlor nachbörslich zwischenzeitlich 14 Prozent.









