mwb research veranstaltete einen Roundtable mit dem Management von Rubean, der die starke Position des Unternehmens auf dem SoftPOS-Markt bestätigte. Die Lösung von Rubean bietet signifikante Vorteile, wie z.B. Kostenreduzierung und Einfachheit im Betrieb für Händler. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die einzigartige Zulassung von Rubean zur Abwicklung von Girocard-Zahlungen in Deutschland. Die kürzlich erfolgte Einführung von Commerz-GlobalPay, das die Technologie von Rubean nutzt, wird voraussichtlich zu einem erheblichen Wachstum führen, das sich bereits in einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 340% im ersten Halbjahr 24 niederschlug. Das Management bekräftigte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 24 in Höhe von EUR 2,2 bis 2,5 Mio., was einem Wachstum von etwa 140 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein exponentielles Wachstum und strebt einen zweistelligen Mio.-Umsatz bis '26/'27 und den Break-Even bis '25 an. Diese Faktoren positionieren Rubean für eine signifikante Expansion im Markt für mobile Zahlungslösungen. Die Analysten von mwb research stufen das Unternehmen daher erneut auf KAUFEN, Kursziel EUR 12,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rubean%20AG





