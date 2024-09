Die Unternehmensberatung Simon-Kucher hat ihre neue "Trendstudie Privatkundengeschäft 2024" veröffentlicht, in der rund 2.500 Bankkunden zu ihrem Banking- und Entscheidungsverhalten befragt wurden. Sie zeigt, dass Kundenbindung eine immer wichtigere Komponente ist. In den vergangenen zwei Jahren dürften die rund 40 Millionen privaten Haushalte in Deutschland überdurchschnittlich viele Finanzentscheidungen getroffen haben, da die Zeit seit Beginn der Zinswende von einer hohen Dynamik geprägt war. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...