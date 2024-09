Neues Solana-Smartphone "Seeker" vorgestellt - so reagiert der SOL-Kurs

Es steht fest: Das "Saga" Smartphone von Solana bekommt einen Nachfolger. Das verkündete das Entwicklerteam hinter dem neuesten mobilen Endgerät auf der Token 2049 in Singapur. Bereits bekannt ist, dass der Verkauf erst im kommenden Jahr 2025 starten soll und der Preis bei 450 US-Dollar liegen wird. Mittlerweile wurden über 140.000 Seeker-Smartphones in über 57 Ländern vorbestellt - zumindest laut dem Unternehmen hinter dem neuesten Solana-Handy.

Als der Vorgänger "Saga" auf den Markt gekommen war, reagierte Solana damals mit einem äußerst bullishen Kursgewinn und konnte innerhalb kürzester Zeit ein unerwartet hohes Preisniveau erreichen. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Reaktion des Marktes.

Krypto-Mobilität für unterwegs: Was bietet das neue Solana Mobile Phone?

Vor allem die Web3-Integration soll den größten Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger darstellen. Das erklärte Anatoly Yakovenko - Mitbegründer von Solana und CEO von Solana Labs - auf der Singapur-Messe. Hierfür wurden sowohl Hardware als auch Software noch enger in die Web3-Technologien integriert und gleichzeitig wurde der Preis gesenkt - um das Seeker Smartphone der Allgemeinheit zugänglicher zu machen.

Dies äußert sich unter anderem darin, dass die Seed Vault Wallet direkt in das Mobiltelefon integriert wurde und dadurch das Management der eigenen Kryptowährungen beziehungsweise des eigenen Accounts stark vereinfachen soll. Außerdem wurde der SOL-dAppstore verbessert und überarbeitet. Dies soll einen übersichtlichen Zugang zu allen modernen dezentralen Anwendungen (dApps) bieten.

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Der Solana Kurs reagiert äußerst positiv und konnte in den letzten Tagen besonders stark zulegen (siehe Bild oben). Lag der Preis noch am Mittwoch bei unter 130 US-Dollar, so überstieg der Chart bereits heute die Marke von 150 US-Dollar. Das bedeutet ein Plus von 12,69 Prozent alleine in der vergangenen Woche. Sollte der Hype noch weiter anhalten können, dürfte selbst die Marke von 160 US-Dollar innerhalb der nächsten Stunden überschritten werden.

Der Hype dürfte auch auf den Seeker Genesis Token zurückzuführen sein. Hierbei handelt es sich um einen eigenen FT, der speziell für das neue Seeker Smartphone konzipiert wurde und der zum Beispiel als Reward eingesetzt werden kann. Weiterhin wurde die Hardware noch einmal merklich verbessert und soll laut Hersteller ein besseres Display, eine schärfere Kamera und eine längere Akkulaufzeit bieten können.

Ob das gesamte Solana Ökosystem profitieren kann, wird allerdings erst die Zukunft zeigen. Denn während der SOL-Token selbst an Wert gewinnen konnte, dominieren aktuell die Meme-Coins den Markt. Gerade junge Presale-Projekte scheinen im Trend zu liegen und erreichen teilweise unerwartet hohe Gewinne.

