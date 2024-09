MAN Truck & Bus und E.ON streben europaweit den Aufbau von rund 170 Lkw-Ladeparks an. Bei Berlin ging jetzt der erste Ladestandort der Kooperationspartner in Betrieb - konkret in Wildau am südöstlichen Stadtrand der Kapitale. Zwei weitere deutsche Standorte sollen rasch folgen. Ihre Ladenetz-Initiative hatten Nutzfahrzeugbauer MAN und Energieversorger E.ON Mitte Juli bekanntgegeben. Als Ziel gelten 170 Standorte mit rund 400 Lkw-Ladepunkten in Europa ...

