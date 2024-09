Am Freitag zeigt sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt nach der Euphorie vom Vortag eindeutig eingetrübt. Der DAX verzeichnet bis zum Mittag einen Rückgang von 1,03 Prozent und steht aktuell bei 18.807,11 Punkten. Noch am Donnerstag konnte der Leitindex die Marke von 19.000 Punkten überschreiten und auf Wochensicht ein Plus von etwa 0,5 Prozent verzeichnen.Hauptverantwortlich für die heutige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...