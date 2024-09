Die Commerzbank-Aktie verzeichnete jüngst leichte Verluste an der Börse, während sich im Hintergrund ein möglicher Übernahmekampf anbahnt. Der Kurs sank um 0,5 Prozent auf 15,53 Euro, blieb aber deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 9,46 Euro. Trotz einer Umsatzsteigerung von fast 20 Prozent im letzten Quartal und positiven Analystenschätzungen für das Gesamtjahr 2024, schwebt die Übernahmespekulationen wie ein Damoklesschwert über dem Finanzinstitut.

Gewerkschaft und Betriebsrat fordern Eingreifen des Bundes

Die Arbeitnehmervertreter der Commerzbank haben sich vehement gegen eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank positioniert. Sie appellieren an die Bundesregierung, ihre Anteile zu behalten und die Unabhängigkeit des Geldhauses zu schützen. Befürchtet wird ein massiver Stellenabbau im Falle einer Fusion. Die Gewerkschaft plant, das Thema in den kommenden Monaten verstärkt in Betriebsversammlungen zu diskutieren und den Druck auf die Politik zu erhöhen.

