Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit und Sicherheit in Schulen, zu Hause und am Arbeitsplatz zu verbessern Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 20. September 2024: Die 26. Fachmesse für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt (WETEX), organisiert von der Elektrizitäts- und Wasserbehörde Dubai (DEWA) ( www.DEWA.gov.ae ), findet vom 1. bis 3. Oktober 2024 im Dubai World Trade Centre statt. Auf der Veranstaltung werden die neuesten Gesundheits- und Sicherheitstechnologien und -praktiken vorgestellt, um Einrichtungen und Privatpersonen für die wichtigsten internationalen Standards für Gesundheit und Sicherheit zu Hause und am Arbeitsplatz zu sensibilisieren. Das Drehkreuz umfasst vier Bereiche: interaktive Workshops, Seminare und Podiumsdiskussionen, Sicherheit für Kinder sowie Wettbewerbe, Rätsel, Spiele und Verlosungen, um einschlägiges Wissen zu testen und Innovationen bei Sicherheitsverfahren zu fördern. "Die WETEX ist die größte Fachmesse ihrer Art in der Region und die bedeutendste internationale Veranstaltung für Wasser, Energie, Nachhaltigkeit, grüne Technologien, erneuerbare und saubere Energie, grüne Gebäude, Elektrofahrzeuge, intelligente Stromnetze und andere wichtige Bereiche. Daher ist die WETEX bestrebt, ihre Schwerpunktbereiche zu erweitern und alle wichtigen Sektoren abzudecken, die eine gesündere und bessere Zukunft für alle gewährleisten. Unser diesjähriger Fokus auf Gesundheit und Sicherheit steht im Einklang mit unseren Bemühungen, die VAE zu einem weltweit führenden Land im Bereich des Lebensstandards zu machen und Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensqualität zu fördern. Sie unterstützt die Sozialagenda 33 von Dubai, die nationale Strategie für Wohlbefinden 2031 und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030, einschließlich des Ziels 3: Gesundheit und Wohlergehen", erklärte S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO von DEWA, Gründer und Vorsitzender der WETEX. Lokale und internationale Experten werden sich mit Leitlinien und Verfahren für die Sicherheit am Arbeitsplatz, die körperliche und geistige Gesundheit sowie mit den neuesten Trends und Technologien in diesem Bereich auseinandersetzen. Sie werden Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Risiken, zur Verbesserung der Notfallbereitschaft und zur Bewältigung von Stress und Müdigkeit aufzeigen. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit und Sicherheit in Schulen, zu Hause und am Arbeitsplatz zu verbessern. Das Drehkreuz wird auch Erfolgsgeschichten und Initiativen vorstellen, die das Engagement von Unternehmen für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld unterstreichen und ihren Ruf als sozial verantwortliche Akteure verbessern. Die Anmeldung zur WETEX ist möglich unter: https://apo-opa.co/4gz91vB Veröffentlicht von der APO Group im Auftrag der Elektrizitäts- und Wasserbehörde Dubai (DEWA). Kontakt: Shaikha Almheiri Elektrizitäts- und Wasserbehörde Dubai +971552288228 shaikha.almheiri@dewa.gov.ae Download Abbildung 1: https://apo-opa.co/4deEtMu



