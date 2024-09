Erstes kostenloses, kartenbasiertes, KI-gesteuertes Fußball-Simulationsspiel mit der Unterstützung von Lionel Messis Play Time, offiziell lizenziert von FIFA und FIFPRO

Matchday, der Entwickler innovativer Mobile Games für die fünf Milliarden Fußballfans, führt seinen neuesten Titel, Matchday Champions, ein. Heute befindet sich das Spiel weltweit im Early Access und feiert dies mit dem zeitlich begrenzten Event "Copa Alexia x Céline", einem einzigartigen In-Game-Turnier, das von der spanischen Fußball-Weltmeisterin Alexia Putellas und der äußerst beliebten belgischen Influencerin Celine Dept veranstaltet wird.

Matchday Champions, das die Unterstützung von Lionel Messis Play Time-Fonds, Alexia Putellas und anderen Legenden der Sport- und Games-Branche genießt, ist ein einmaliges Erlebnis. Spieler haben die Möglichkeit, ihr eigenes Traumteam aus männlichen und weiblichen Spielern zu sammeln, zu gestalten und zu verwalten. Das Spiel bringt die Spannung des Fußballs mit einer hochmodernen Erzähl-Engine auf den Bildschirm, die sicherstellt, dass kein Spiel dem anderen gleicht. Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich bereits vor dem offiziellen Start vorregistriert. Matchday Champions ist nun im Early Access für iOS- and Android-Handys weltweit erhältlich.

Spieler, die das Spiel herunterladen, können sich für das Event Copa Alexia x Céline anmelden, das am 20. September beginnt. Unter der Moderation der Weltmeisterin, zweifachen Ballon d'Or-Gewinnerin und UEFA Women's Player of the Year Alexia Putellas und der Influencerin Celine Dept, einem Fußball-Megafan mit mehr als 50 Millionen Followern auf YouTube, TikTok und Instagram, fordert Copa Alexia x Céline die Spieler heraus, sich entweder Team Alexia oder Team Céline anzuschließen und in einem virtuellen Turnier um Ruhm und Preise gegeneinander anzutreten.

"Matchday fördert zwei Dinge, die mir sehr am Herzen liegen: Frauenfußball und Inklusion", sagte Putellas. "Der Frauenfußball ist in den letzten zehn Jahren auf dem Vormarsch, und die Co-Gender-Fußballmannschaften von Matchday repräsentieren diese Realität auf eine unterhaltsame und neuartige Weise für die Fans. Ich fühle mich geehrt, Teil einer (virtuellen) Fußballwelt zu sein und diese mitzugestalten, in der Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Ich hoffe, dass die Art der Darstellung, die wir in den Matchday-Spielen sehen, die Frauenfußballstars und alle Fußballfans von morgen inspirieren und dazu beitragen wird, die Diskussion über Gleichberechtigung voranzutreiben."

Das von FIFA und FIFPRO lizensierte Matchday bietet den Fans die Möglichkeit, digitale Spielerkarten von Zehntausenden Fußballathleten zu sammeln und sowohl männliche als auch weibliche Spieler in ihr ideales Team zu integrieren, um gegen die Teams anderer Spieler anzutreten. Die Spieler beginnen mit der Zusammenstellung ihrer Mannschaft, die sie sofort aufrüsten können. Anschließend schicken sie ihre Startelf auf den Platz, und die proprietäre Simulations-Engine von Matchday Champions erzeugt spannende In-Game-Berichte. Tritt gegen Rivalen und Freunde an, während du Ressourcen verdienst und neue Fußballer rekrutierst, um dein Team zu verbessern. Matchday Champions erfasst authentisch die Euphorie und gebrochenen Herzen des echten Fußballs, und jedes Spiel entfaltet sich auf einzigartige Weise.

"Fußball ist ein emotionales Erlebnis für die fünf Milliarden Fans weltweit, und jetzt können sie die Dramatik des Sports in einem Videospiel erleben, das Spiele nahtlos simulieren kann, basierend auf echten Spielern, echten Statistiken und mehr", sagte Sebastien de Halleux, Matchday-Mitbegründer und Chief Gaming Officer. "Nur wenige Spielerinnen haben die emotionalen Höhen des Fußballs so erlebt wie Alexia Putellas, die eine Weltmeisterschaft, drei UEFA Women's Champion Leagues und 21 nationale Pokale gewonnen hat, zusammen mit all ihren unglaublichen individuellen Auszeichnungen. Daher fühlen wir uns geehrt, dass sie nicht nur als Matchday-Botschafterin zu uns kommt, sondern auch als Gastgeberin unseres ersten globalen In-Game-Turniers."

In Matchday Champions bauen und verstärken die Spieler ihr Team, treten gegen andere an, um in den Ligen aufzusteigen und ihren Verein zu vergrößern, und messen sich mit Freunden sowie der lebendigen globalen Community von Matchday, die bereits Millionen von Spielern umfasst. Mit der intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche von Matchday Champions können individuelle Teams ganz einfach erstellt werden, sodass die Spieler mit der Aufstellung experimentieren sowie Karten kaufen, verkaufen und mit Freunden teilen können. Spieler feilen in einem Einzelspielermodus an ihrem Team und spielen anschließend in einem Freundschaftsspiel oder in epischen Liga-Wettkämpfen mit Fans aus der ganzen Welt an. Sie können sich auch Fans aus der offiziellen Discord-Community anschließen, um alles rund um Fußball zu diskutieren, an wöchentlichen Wettbewerben teilzunehmen, an AMAs mit Fußballstars teilzunehmen und Fußballspiele in der realen Welt zu verfolgen.

Matchday setzt mit Matchday Champions weiterhin neue Maßstäbe in der digitalen Eigentümerschaft. Das Spiel gehört zu einer neuen Kategorie von Sportspielen, in denen Fans virtuelle Teams aufbauen, indem sie digitale Karten ihrer Lieblingsfußballer sammeln. Die Spieler ownen ihre Karten und anderen digitalen Gegenstände in Matchday Champions tatsächlich, während sie ihr Traumteam sammeln, tauschen und weiterentwickeln. Diese offiziell lizenzierten Karten können in allen Spielen innerhalb des wachsenden Matchday-Ökosystems genutzt werden.

Matchday hat zuvor das Quiz und Match-Vorhersagespiel Matchday Challenge: FIFA Women's World Cup AU·NZ·2023 Edition eingeführt, das während des FIFA Women's World Cup lief und von Millionen Spielern auf der ganzen Welt gespielt wurde.

Spieler können Matchday Champions kostenlos im App Store oder in Google Play herunterladen.

Weitere Informationen finden Sie unter matchday.com Folgen Sie Matchday auf X und Discord, um das Neueste zu erfahren.

Über Matchday

Matchday entwickelt in Partnerschaft mit der FIFA und FIFPRO Spiele für 5 Milliarden Fußballfans mit offiziell lizenzierten Spielern und Turnieren. Das Unternehmen wurde von Technologie- und Gaming-Veteranen gegründet, die bereits erfolgreich Unternehmen wie Playfish (Übernahme durch EA), Glu Mobile (IPO), Hoodline (Übernahme durch Nextdoor), Spin (Übernahme durch Ford), und Viki (Übernahme durch Rakuten) veräußert hat. Matchday wurde von Leo Messis Play Time aufgebaut und wird von führenden Investoren unterstützt, mit Teams in San Francisco und Barcelona.

