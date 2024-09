Im September 1994 ging Sony mit der ersten Playstation-Konsole an den Start - Grund zu feiern. Anlässlich des Jubiläums veröffentlicht Sony mit der Playstation 30th Anniversary Collection eine exklusive Kollektion in nostalgischem Design. So sieht die limitierte Edition aus. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich sowohl Technik als auch Design der Playstation verändert: Immer moderner, im futuristischen Look präsentierten sich die unterschiedlichen Modelle. ...

