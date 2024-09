Grünberg (Landkreis Gießen) (ots) -Rund 200 ehrenamtliche Bürgerbus-Fahrerinnen und Fahrer haben sich am Freitag im Sporthotel Grünberg zum dritten Hessischen Bürgerbus-Tag getroffen und Erfahrungen sowie Fachwissen ausgetauscht."Viele wollen sich für ihre Heimat engagieren und anderen helfen. Hinzu kommt, dass es interessant ist, einen Bürgerbus zu fahren. Keine Tour ist wie die andere. Man kommt mit den Menschen aus der Nachbarschaft ins Gespräch und lernt die Region noch einmal neu kennen, selbst dann, wenn man schon sein Leben lang hier wohnt. Der Bürgerbus ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Vehikel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und zur Verbesserung des Mobilitätsangebotes" sagte der Vorstand der Landesstiftung "Miteinander in Hessen", Professor Heinz Zielinski, in Grünberg. Die Stiftung betreut das Programm federführend für das Land Hessen.Im Fokus des Bürgerbus-Tages stand vor allem der Austausch untereinander und die Wissensgewinnung durch Workshops und Vorträge. Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen gaben Einblick in ihr Fachwissen sowie die Möglichkeit zur Diskussion. Die Fachvorträge und Workshops drehten sich dabei um die Themen Organisation des Bürgerbus-Betriebs, Finanzierung, Social-Media und Rechtsfragen.Der Verein Rabenau Ehrenamtlich Aktiv wurde auf dem Bürgerbus-Tag mit der Auszeichnung "Bürgerbus des Jahres" durch das Land Hessen besonders gewürdigt. Mit der Auszeichnung wird jedes Jahr eine Bürgerbus-Gruppe geehrt, deren Engagement im zurückliegenden Jahr besonders herausragend gewesen ist. Ein Kriterium sind dafür die gefahrenen Kilometer."Bürgerbus fahren ist wirklich eine dankbare Aufgabe" erklärte Andreas Hübl aus Rabenau, der alle versierten Fahrzeuglenkerinnen und -lenker ermutigt, sich an einem der über 100 Einsatzorte in Hessen als Bürgerbus-Fahrerin oder Fahrer zu engagieren. Alle Bürgerbus-Gruppen freuen sich über weitere Freiwillige. Bei der Gewinnung von weiteren Fahrerinnen und Fahrern unterstützt die Landesstiftung mit einer Kampagne, die unter dem Motto steht: "Dankbarkeit erFAHREN, Freude teilen".Zentrales Element ist eine Mini-Webseite www.buergerbus.info, hier werden alle Informationen für potenzielle Fahrerinnen und Fahrer in übersichtlicher Form vorgestellt. Hinzu kommt die Suchfunktion "Wo finde ich einen Bürgerbus in meiner Nähe?". Nach Eingabe der Postleitzahl werden den Interessenten mindestens fünf Bürgerbusse angezeigt, die im Umkreis betrieben werden. Mit einem dieser Bürgerbus-Teams können die Interessenten dann Kontakt aufnehmen.HINTERGRUND124 Busse bis zum Jahresende: Das Prinzip BürgerbusEhrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer lenken ein Fahrzeug auf Strecken, die für eine regelmäßige Nutzung im ÖPNV wirtschaftlich nicht vertretbar sind. Bürgerbusse ergänzen die bestehenden Mobilitätsangebote, sie können und sollen aber den ÖPNV nicht ersetzen.Das Land Hessen fördert Bürgerbusse seit 2018 im Rahmen der Offensive für den ländlichen Raum "Land hat Zukunft". Die durch das Land Hessen zur Verfügung gestellten Fahrzeuge dienen als Anschubfinanzierung für die Projekte vor Ort. Bis Ende 2024 werden, initiiert durch das Förderprogramm, insgesamt 124 Bürgerbusse am Start sein.Das Programm ist ein Gemeinschaftsprojekt des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum und der Landesstiftung "Miteinander in Hessen" unter Beteiligung des Fachzentrums Mobilität im ländlichen Raum.www.buergerbus.infoPressekontakt:Martin GehlLandesstiftung "Miteinander in Hessen"Tel.: 0171.1401408martin.gehl@stiftung-mih.deOriginal-Content von: Landesstiftung MiH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176292/5869010