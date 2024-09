Mitten im Meme Coin Hype: Crypto Allstars überzeugt mit Meme Coin Staking Pool!

Crypto All-Stars hat mit dem Vorverkauf der $STARS-Token die 1,4-Millionen-Dollar-Marke überschritten, während die Marktkapitalisierung von Meme-Coins am Freitag wieder auf 41,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Der jüngste Hype um Meme Coins hat bei Krypto-Investoren die Hoffnung auf einen Bullrun im nächsten Quartal geweckt. Mit Crypto Allstars ($STARS) wird es bald möglich, die potenziellen Renditen dieser Meme Coins noch weiter zu steigern, da die Coins im MemeVault-Ökosystem schon bald unter einem Dach gestakt werden können. Unabhängig davon, auf welcher Blockchain sie basieren.

Das MemeVault-Protokoll ermöglicht es, DOGE, BRETT, PEPE und viele weitere Meme Coins direkt auf der Crypto Allstars Plattform zu staken und eine Rendite in Form von $STARS-Token zu erzielen. Je mehr $STARS-Token ein Anleger besitzt, desto höher fällt auch die Staking-Rendite aus. Derzeit wird $STARS im Vorverkauf für 0,0014535 Dollar angeboten. In weniger als 48 Stunden wird der Preis bereits erhöht, was für frühe Käufer schon einen Buchgewinn bedeutet, wenn sie vorher einsteigen.

Meme Coins pumpen nach Bitcoin-Erholung und Fed-Zinsentscheid wieder

Nach der unerwarteten Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch um 50 Basispunkte stieg der Bitcoin auf 61.000 Dollar und kletterte bis Freitag auf 63.850 Dollar. Meme Coins schlossen sich der Rallye an und übersprangen die 40-Milliarden-Dollar-Marke, nachdem sie am Dienstag bei 37 Milliarden Dollar gestartet waren - ein Niveau, das sie seit fast einem Monat nicht mehr erreicht hatten.

Die Zinssenkung der US-Notenbank, die weitgehend als Reaktion auf eine weltweite Konjunkturabschwächung und nicht nur auf die Bewältigung von Risiken in den USA angesehen wird, hat andere Länder dazu veranlasst, diesem Beispiel zu folgen und die Gelddruckmaschine anzuwerfen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Infolgedessen setzen immer mehr Anleger auf Bitcoin als Inflationsschutz, während Meme Coins schneller deutlich höhere Renditen erzielen könnten. Die unmittelbaren Auswirkungen sind bereits sichtbar und haben den Kryptomarkt wieder in Schwung gebracht, während die Branche ihren historisch schlechtesten Monat hinter sich gebracht hat.

Wer jedoch in Bitcoin investiert oder Meme-Coins kauft, könnte immer noch erhöhter Volatilität ausgesetzt sein, da unklar ist, ob sich die erste Euphorie der Anleger bald wieder legt, oder ob der Bullrun nun tatsächlich losgeht. Der MemeVault von Crypto All-Stars steht kurz vor der Markteinführung und bietet in diesem schwierigen Marktumfeld eine Alternative mit dem Potenzial auf hohe Gewinne. Während viele Coins in naher Zukunft massiven Kursschwankungen unterliegen dürften, bringt $STARS ein passives Einkommen durch Staking.

Welche Token können mit Crypto Allstars gestakt werden?

Zu den Top-Performern der letzten 24 Stunden gehören Coq Inu ($COQ), Mog Coin ($MOG), Turbo ($TURBO), Milady Meme Coin ($MILADY) und $PEPECOIN, die jeweils 11,8 %, 13,5 %, 22,2 %, 17,5 % und 11,1 % zugelegt haben.

Diese Token haben aufgrund ihrer zweistelligen Gewinne über Nacht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen, und die gute Nachricht ist, dass diese Top Gainer zu den Meme Coins gehören werden, die für das Staking auf der Crypto All-Stars-Plattform akzeptiert werden, sobald sie gestartet wird.

Neben diesen Token werden auch $DOGE, $BRETT, Floki ($FLOKI), Shiba Inu ($SHIB), Toshi ($TOSHI) und Bonk ($BONK) für Staking in Frage kommen, weitere Möglichkeiten werden folgen. Mit dem Staking im MemeVault-Ökosystem können Anleger $STARS-Token verdienen, der als Belohnungsmultiplikator fungiert und es den Anlegern ermöglicht, bis zum Dreifachen der Belohnungen zu erhalten. Alles, was die Anleger tun müssen, ist den Token zu halten, denn je mehr sie besitzen, desto größer sind die Belohnungen.

$STARS hat auch sein eigenes unabhängiges Staking-Protokoll. Das bedeutet, dass der Besitz von Meme-Coins über MemeVault Belohnungen generiert, die durch den $STARS-Token vervielfacht werden, während das Staking von $STARS zusätzliche Renditen ermöglicht. Derzeit liegt die Staking-Rendite der $STARS-Token bei 1.056 %. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn mehr Anleger ihre Token staken, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Der beliebte Krypto Influencer ClayBro erklärt die Staking-Mechanismen in seinem Video:

Etwa 697 Millionen $STARS-Token im Staking Pool gebunden

Aufgrund der hohen Renditen, die das MemeVault-Protokoll von Crypto Allstars bietet, bereiten sich frühe Investoren auf den Start der Staking-Plattform vor, was durch die Anzahl der $STARS-Token, die in das Protokoll eingezahlt wurden, belegt wird.

Ungefähr 697 Millionen Token generieren zusätzliche $STARS in beträchtlichen Mengen, wobei die Token für die Staking-Renditen von Anfang an vom Gesamtangebot reserviert wurden und nicht zusätzlich gemintet werden, sodass $STARS auch nicht inflationär aufgebaut ist. Neben Kleinanlegern setzen auch Wale auf den neuen $STARS. Erst letzte Woche hat ein Großinvestor Token im Wert von 50.000 Dollar gekauft.

Wer $STARS noch im Presale vor dem Listing an den Kryptobörsen kaufen möchte, kann seine Wallet auf der Website verbinden und die Token mit EHT, USDT, BNB und sogar mit Meme Coins wie FLOKI, SHIB und DOGE kaufen. Auch Kartenzahlungen sind möglich, wenn man noch keine Coins besitzt. Coinsult und SolidProof haben den Smart Contract von Crypto All-Stars geprüft und keine Fehler im Code gefunden, sodass sich Anleger keien Sorgen um die Sicherheit des Projekts machen müssen. Wer die Entwicklungen rund um den Vorverkauf und den Launch nicht verpassen möchte, kann der Crypto Allstars Community auf Telegram oder X beitreten.

