ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Werner kürzte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zwar seine Erwartung an das Nettozinseinkommen, erhöhte aber seine Annahmen für den volumenorientierten Umsatz. Insgesamt sinke damit zwar etwas die Erwartung an den Gewinn je Aktie, doch im Detail sei dessen Zusammensetzung nun von höherer Qualität. Dies wirke sich positiv auf das Kursziel aus./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024

