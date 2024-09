Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schwellenländer gelten aufgrund wirtschaftlicher und politischer Schwächen als besonders riskante Anlageziele, so die Analysten der DekaBank.Im Gegenzug würden Investoren zumindest auf lange Sicht deutlich höhere Erträge als in den als stabiler eingestuften Industrieländern erwarten. Blicke man auf die Performance von gut zwei Jahrzehnten, falle das Fazit eher ernüchternd aus: Aktien und Lokalwährungsanleihen hätten den Anlegern nur bis etwa 2012 Freude bereitet, seitdem wäre vor allem am Aktienmarkt eine Anlage in Industrieländern die bessere Wahl gewesen. Das habe vor allem an der Schwäche des chinesischen Marktes gelegen, der seit dem Amtsantritt von Staatspräsident Xi Jinping immer mehr an Attraktivität eingebüßt habe. ...

