London (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) hat die Zinsen in dieser Woche um 50 Basispunkte gesenkt, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Der FED-Vorsitzende Jerome Powell habe betont, dass die US-Wirtschaft nach wie vor robust sei. Er habe auch darauf hingewiesen, dass die Zinssenkung um 50 Basispunkte kein Signal für eine neue Gangart sei. Powell habe auf die Dot-Plot-Prognosen verwiesen, die weiterhin eine geringere geldpolitische Lockerung als in den Markterwartungen eingepreist vorsehen würden. ...

