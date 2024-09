Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute erwartungsgemäß entschieden, zunächst keine weitere Zinsanhebung zu verkünden, so die Analysten der Nord LB.Bei der Abstimmung über den geldpolitischen Kurs in Tokio habe ein einstimmiges Ergebnis erzielt werden können. Angesichts der jüngsten Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten, welche maßgeblich durch den inzwischen wieder stärkeren Yen ausgelöst worden seien, wäre jedes andere Votum wohl auch eine große Überraschung gewesen! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...