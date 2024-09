Am heutigen Freitagmorgen verzeichnet der Silberpreis einen bemerkenswerten Stand von 30,99 US-Dollar, was einem erheblichen Anstieg von 2,1 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Auch das Wochenresultat zeigt mit einem Plus von 0,92 % eine positive Tendenz. In dieser Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf die Dynamiken, die hinter diesen Veränderungen stehen, und betrachten die technischen Indikatoren, die für Anleger von Interesse sein könnten.Anzeige:Die Preisdynamik bei Silber (TVC:SILVER) wurde deutlich von den jüngsten geldpolitischen ...

