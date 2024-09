Nonnweiler (ots) -American Football und Pizza passen perfekt zusammen. Das wissen auch die Verantwortlichen der Kansas City Chiefs und von Original Wagner Pizza - und haben eine sensationelle Kooperation vereinbart: Im Herbst 2024 startet eine dreijährige Partnerschaft zwischen dem Tiefkühlpizza-Spezialisten aus dem Saarland und dem amerikanischen Top-Franchise aus Kansas City. Wagner wird offizieller Regional Partner des amtierenden American Football World Champions."Wir sind stolz auf diese einzigartige Zusammenarbeit, betont Oliver Schoß, Head of Marketing bei Original Wagner Pizza: "Es ist die perfekte Kombination: American Football steht für starke Leidenschaft, jede Menge Spaß und große Geselligkeit. Also für genau das amerikanische Lebensgefühl, dass wir auch mit unserer Marke BIG CITY transportieren."Passend zum aktuellen Saisonauftakt und zum Kooperationsbeginn bringt Wagner bereits in diesem November die BIG CITY KANSAS CITY CHIEFS EDITION in den deutschen Handel. Diese Pizza mit Rinderhackfleisch, scharfen Jalapeños und roten Zwiebeln schmeckt perfekt zu jedem Football-Abend. Parallel startet das Unternehmen auch eine On-Pack-Promotion mit einzigartigen Gewinnmöglichkeiten, wie etwa VIP-Tickets für Heimspiele der Chiefs."Natürlich", unterstreicht Oliver Schoß, "nutzen wir unseren Status als Regional Partner der Chiefs auch auf unseren Social-Media-Auftritten. Alle BIG CITY und American Football Fans dürfen dort auf frische News von den Chiefs gespannt sein und bei den Saison- sowie den Play-Off Spielen regelmäßig live mitfiebern - natürlich gerne mit einer BIG CITY in der Halbzeitpause..."Diese Partnerschaft ist die größte internationale Kooperation in der Geschichte der Kansas City Chiefs. "Wir freuen uns sehr", betont Kim Hobbs, Vice President of Partnership Strategy and Development bei den Chiefs, "Wagner im Chiefs Kingdom willkommen zu heißen, dabei zu helfen, die Produkte noch bekannter zu machen und den Fans 'The taste of Kansas City' näherzubringen.""Wagner ist der Pionier für amerikanische Pizza in Deutschland", unterstreicht Marketing-Chef Oliver Schoß: "Die Begeisterung für American Football und speziell für das Team um die Superstars Travis Kelce und Patrick Mahomes bietet uns die perfekte Gelegenheit, das im kommenden Jahr anstehende 30-jährige Jubiläum unserer heutigen BIG CITY gebührend zu feiern."Pressekontakt:Original Wagner Pizza GmbHAnna-Lena NeuBrand ManagerinIn den Schemeln 466620 NonnweilerTel: +49 6873 665-2212E-Mail: anna-lena.neu@de.nestle.comundRosmanith & Rosmanith GbRLars RosmanithPhilippsbergstraße 3665195 WiesbadenTel.: +49 163 5000 582E-Mail: lars@rosmanith.dewww.original-wagner.de/impressumOriginal-Content von: Original Wagner Pizza GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171638/5869095